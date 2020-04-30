Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 22°C
57

«МегаФон» запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика

«МегаФон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом. Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями.

Удаленная работа.
Удаленная работа.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах «МегаФон Ритейл» выросли в четыре раза. Клиенты, переходя на удаленный режим работы, ощутили перегрузку фиксированных сетей, а многие предпочитают уехать за город, где может не быть фиксированного домашнего интернета.

Влад Вольфсон,
коммерческий директор «МегаФона»:

Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных. Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. А для тех, кто выезжает за город только на выходные, но должен быть на связи, мы разработали отдельный тариф с оплатой только за дни пользования интернетом.

Тариф с безлимитным интернетом для модемов и роутеров «Закачайся! В любой момент» позволяет оплачивать только те дни, когда он действительно нужен. «Закачайся! На полную» включает безлимитный интернет без ограничений скорости — максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере. Для тех, кто использует интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, разработан недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с — трафик при этом не ограничен.

Удаленная работа.
Удаленная работа.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

Безлимитный интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», исключающая нежелательные платные подписки в сети. Тарифы доступны для подключения до 1 июля. Новую сим-карту с тарифом «Закачайся!» можно купить в салонах или в интернет-магазине shop.megafon.ru, а также на новый тариф можно перейти в личном кабинете, если вы уже абонент «МегаФона».

Сибирский филиал АО «МегаФон Ритейл». Юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.52. ОГРН: 1027809220317.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость