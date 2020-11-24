Меньше недели остается у жителей Алтайского края для своевременной уплаты имущественных налогов

Срок оплаты налогов на землю , транспорт и имущество за 2019 год истекает 1 декабря

Всего собственникам имущества, находящегося на территории Алтайского края, необходимо уплатить 3,8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей транспортного налога, 682 млн рублей — земельного, 1 млрд 154 млн рублей — налога на имущество.

На сегодня в бюджет поступило более половины этой суммы — 1 млрд 922 млн рублей.

Если не оплатить налоги до 1 декабря 2020 года, начисления превратятся в задолженность, которая будет расти за счет начисления пени.

Для принудительного взыскания задолженности налоговая служба имеет право обратиться в суд. После получения судебного акта налоговые органы направляют документ в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, стипендию или пенсию. В этом случае часть денег из ежемесячного платежа используется для погашения долга.

Также для взыскания задолженности перед бюджетом налоговики могут обратиться к судебным приставам. Тогда приставы вправе арестовать имущество должника или ограничить право на выезд за рубеж.

С этого года платить налоги можно в многофункциональных центрах. Также заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России.

Заплатить налоги без налогового уведомления можно с помощью Единого налогового платежа — при помощи карты, через банк или портал «Госуслуг». Но проще всего воспользоваться «Личным кабинетом физического лица», выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек», или при помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Если собственник недвижимости или транспортного средства не имеет налоговых льгот и при этом не получил уведомление до 1 ноября, ему необходимо самостоятельно обратиться в налоговую или МФЦ. Также обратиться в инспекцию можно через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»