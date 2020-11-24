Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября -5°C
Потребитель
54

Меньше недели остается у жителей Алтайского края для своевременной уплаты имущественных налогов

Срок оплаты налогов на землю, транспорт и имущество за 2019 год истекает 1 декабря

Налоговые уведомления.
Налоговые уведомления.
nalog.ru

Всего собственникам имущества, находящегося на территории Алтайского края, необходимо уплатить 3,8 млрд рублей. Из них почти 2 млрд рублей транспортного налога, 682 млн рублей — земельного, 1 млрд 154 млн рублей — налога на имущество.

На сегодня в бюджет поступило более половины этой суммы — 1 млрд 922 млн рублей.

Если не оплатить налоги до 1 декабря 2020 года, начисления превратятся в задолженность, которая будет расти за счет начисления пени.

Для принудительного взыскания задолженности налоговая служба имеет право обратиться в суд. После получения судебного акта налоговые органы направляют документ в организацию, которая выплачивает должнику зарплату, стипендию или пенсию. В этом случае часть денег из ежемесячного платежа используется для погашения долга.

Также для взыскания задолженности перед бюджетом налоговики могут обратиться к судебным приставам. Тогда приставы вправе арестовать имущество должника или ограничить право на выезд за рубеж.

С этого года платить налоги можно в многофункциональных центрах. Также заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России.

Заплатить налоги без налогового уведомления можно с помощью Единого налогового платежа — при помощи карты, через банк или портал «Госуслуг». Но проще всего воспользоваться «Личным кабинетом физического лица», выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек», или при помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Если собственник недвижимости или транспортного средства не имеет налоговых льгот и при этом не получил уведомление до 1 ноября, ему необходимо самостоятельно обратиться в налоговую или МФЦ. Также обратиться в инспекцию можно через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость