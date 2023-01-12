Меньше тысячи рублей. Стало известно, какую прибавку получат алтайские пенсионеры

Как сообщает пресс-служба алтайского отделения Социального фонда России, средний размер пенсий в регионе вырос до 19 223 рублей.

Индексация индивидуальна в зависимости от размера пенсии.

«Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового года также проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе повышается со 118,10 рубля до 123,77 рубля, размер фиксированной выплаты — с 7 220,74 рубля до 7 567,33 рубля», — пишет пресс-служба ведомства.