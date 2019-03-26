Меняйся или умри. Бизнес-эксперт Аркадий Цукер о том, что ждет компании в ближайшем будущем

«Меняйся или умри» — таков девиз происходящего. И это понятно, вопрос только — как? Где взять рецепт перемен, который подойдет компании, «ляжет» на продукт, будет принят персоналом и понравится клиентам?
Такой рецепт нельзя скопировать. Зато можно разработать на авторской программе «Стратегии эффективного маркетинга» от главного эксперта по взлому стереотипного мышления, известного консультанта по стратегическому развитию и стратегическому маркетингу, Аркадия Цукера.
Программа разработана для собственников и ТОП-менеджеров. Она — о главных аспектах компании, от ресурсов и продуктов до клиентов и конкурентов. Что ждет компанию в обозримом будущем? Что станет актуальным, а что умрет? Как изменится продукт, как и кому продавать? Как влиться в новые условия, реагировать на вызовы и использовать новые возможности?
25−26 апреля руководители сформируют собственную стратегию развития. Ту самую, которая приведет к поставленным целям. И даже целям, которые еще вчера казались невозможными.
Об Аркадии Цукере:
«Нет нерешаемых задач. Непреодолимые барьеры -в голове».
- Консультант по стратегическому маркетингу, бизнес-тренер, генеральный директор Центра Стратегического Консалтинга (г.Томск-Новосибирск), предприниматель.
- Тренер-консультант с 1993 г.
- Более 700 консалтинговых проектов в сфере медиабизнеса, образования, муниципального управления, гостиничного и туристического бизнеса, общественного питания, строительства, производства строительных материалов, ритейла и др.
- 120 научных работ (в том числе 6 монографий) по вопросам инновационного маркетинга, менеджмента и образования.
- Маркетинговые исследования (до 40 комплексных маркетинговых проектов в год)
Программа «Стратегии эффективного маркетинга» стартует 25−26 апреля. Подробную программу смотрите на сайте организатора, компании «Магис Бизнес».
Количество мест в группе строго ограничено. Спешите, принимайте решение. Бронь на последние 9 билетов по телефону: +7 (3852) 529−759.