Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта 0°C
88

Меняйся или умри. Бизнес-эксперт Аркадий Цукер о том, что ждет компании в ближайшем будущем

Рынок меняется. Чат-боты приходят на смену консультантам. Продажи уходят в онлайн. Появляются новые каналы продвижения: компания едва освоила одну соцсеть, аудитория уже ушла в другую. Битва за клиента похожа на военные сражения, выполнение планов — на боевой подвиг. И в то же время вчерашние студенты играючи обходят опытных профи, открывают новые бизнесы, попадают в десятку и привлекают хорошие деньги.

Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Фото: архив компании «Магис Бизнес».

«Меняйся или умри» — таков девиз происходящего. И это понятно, вопрос только — как? Где взять рецепт перемен, который подойдет компании, «ляжет» на продукт, будет принят персоналом и понравится клиентам?

Такой рецепт нельзя скопировать. Зато можно разработать на авторской программе «Стратегии эффективного маркетинга» от главного эксперта по взлому стереотипного мышления, известного консультанта по стратегическому развитию и стратегическому маркетингу, Аркадия Цукера.

Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Фото: архив компании «Магис Бизнес».
Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Фото: архив компании «Магис Бизнес».
Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Фото: архив компании «Магис Бизнес».
Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга».
Фото: архив компании «Магис Бизнес».

Программа разработана для собственников и ТОП-менеджеров. Она — о главных аспектах компании, от ресурсов и продуктов до клиентов и конкурентов. Что ждет компанию в обозримом будущем? Что станет актуальным, а что умрет? Как изменится продукт, как и кому продавать? Как влиться в новые условия, реагировать на вызовы и использовать новые возможности?

25−26 апреля руководители сформируют собственную стратегию развития. Ту самую, которая приведет к поставленным целям. И даже целям, которые еще вчера казались невозможными.

Аркадий Цукер.
Аркадий Цукер.
Фото: архив компании «Магис Бизнес».

Об Аркадии Цукере:

«Нет нерешаемых задач. Непреодолимые барьеры -в голове».

  • Консультант по стратегическому маркетингу, бизнес-тренер, генеральный директор Центра Стратегического Консалтинга (г.Томск-Новосибирск), предприниматель.
  • Тренер-консультант с 1993 г.
  • Более 700 консалтинговых проектов в сфере медиабизнеса, образования, муниципального управления, гостиничного и туристического бизнеса, общественного питания, строительства, производства строительных материалов, ритейла и др.
  • 120 научных работ (в том числе 6 монографий) по вопросам инновационного маркетинга, менеджмента и образования.
  • Маркетинговые исследования (до 40 комплексных маркетинговых проектов в год)

Программа «Стратегии эффективного маркетинга» стартует 25−26 апреля. Подробную программу смотрите на сайте организатора, компании «Магис Бизнес».

Количество мест в группе строго ограничено. Спешите, принимайте решение. Бронь на последние 9 билетов по телефону: +7 (3852) 529−759.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость