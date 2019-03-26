Меняйся или умри. Бизнес-эксперт Аркадий Цукер о том, что ждет компании в ближайшем будущем

Рынок меняется. Чат-боты приходят на смену консультантам. Продажи уходят в онлайн. Появляются новые каналы продвижения: компания едва освоила одну соцсеть, аудитория уже ушла в другую. Битва за клиента похожа на военные сражения, выполнение планов — на боевой подвиг. И в то же время вчерашние студенты играючи обходят опытных профи, открывают новые бизнесы, попадают в десятку и привлекают хорошие деньги.

«Меняйся или умри» — таков девиз происходящего. И это понятно, вопрос только — как? Где взять рецепт перемен, который подойдет компании, «ляжет» на продукт, будет принят персоналом и понравится клиентам?

Такой рецепт нельзя скопировать. Зато можно разработать на авторской программе «Стратегии эффективного маркетинга» от главного эксперта по взлому стереотипного мышления, известного консультанта по стратегическому развитию и стратегическому маркетингу, Аркадия Цукера.

Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга». Фото: архив компании «Магис Бизнес». Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга». Фото: архив компании «Магис Бизнес». Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга». Фото: архив компании «Магис Бизнес». Аркадий Цукер с авторской программой «Стратегии эффективного маркетинга». Фото: архив компании «Магис Бизнес».

Программа разработана для собственников и ТОП-менеджеров. Она — о главных аспектах компании, от ресурсов и продуктов до клиентов и конкурентов. Что ждет компанию в обозримом будущем? Что станет актуальным, а что умрет? Как изменится продукт, как и кому продавать? Как влиться в новые условия, реагировать на вызовы и использовать новые возможности?

25−26 апреля руководители сформируют собственную стратегию развития. Ту самую, которая приведет к поставленным целям. И даже целям, которые еще вчера казались невозможными.

Аркадий Цукер. Фото: архив компании «Магис Бизнес».

Об Аркадии Цукере:

«Нет нерешаемых задач. Непреодолимые барьеры -в голове».

Консультант по стратегическому маркетингу , бизнес-тренер , генеральный директор Центра Стратегического Консалтинга ( г.Томск-Новосибирск), предприниматель.

бизнес-тренер генеральный директор Центра Стратегического Консалтинга г.Томск-Новосибирск), предприниматель. Тренер-консультант с 1993 г.

Более 700 консалтинговых проектов в сфере медиабизнеса , образования , муниципального управления , гостиничного и туристического бизнеса , общественного питания , строительства , производства строительных материалов , ритейла и др.

образования муниципального управления гостиничного и туристического бизнеса общественного питания строительства производства строительных материалов ритейла и др. 120 научных работ ( в том числе 6 монографий) по вопросам инновационного маркетинга , менеджмента и образования.

в том числе 6 монографий) по вопросам инновационного маркетинга менеджмента и образования. Маркетинговые исследования ( до 40 комплексных маркетинговых проектов в год)

Программа «Стратегии эффективного маркетинга» стартует 25−26 апреля. Подробную программу смотрите на сайте организатора, компании «Магис Бизнес».

Количество мест в группе строго ограничено. Спешите, принимайте решение. Бронь на последние 9 билетов по телефону: +7 (3852) 529−759.