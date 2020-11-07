Мэрия Барнаула назвала адреса, где продают деликатесы на 34% дешевле, чем в магазинах

Торговые площадки 7 ноября 2020 года будут размещены по следующим адресам.
- Железнодорожный район: пр. Ленина, 71,
- Индустриальный район: мкрн Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в,
- Ленинский район: п. Научный городок,
- Октябрьский район: пр. Ленина, 152,
- Центральный район: с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; мкрн Затон, ул. Водников, 11.
Что там будут продавать? Плодоовощную продукцию, молочку, мясные и рыбные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы и сахар, мед и пчелопродукцию. Кроме этого, купить можно будет саженцы и семена, сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.
Цены на отдельные виды продукции на ярмарке, в сравнении с торговыми сетями, ниже на 20−34%. Связано это прежде всего с минимальной наценкой товаропроизводителей.
Организаторы простят посетителей соблюдать масочный режим.