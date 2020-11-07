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Потребитель

Мэрия Барнаула назвала адреса, где продают деликатесы на 34% дешевле, чем в магазинах

7 ноября в Барнауле состоится заключительная в текущем году ярмарка местных производителей «Сделано в Барнауле». В официальном Instagram горадминистрации утверждается, что цены на ярмарке будут на 20−34% ниже, чем в торговых сетях. Ярмарка будет проходить на шести площадках.

8 апреля в Барнауле открылась первая в 2016 году ярмарка мёда.
8 апреля в Барнауле открылась первая в 2016 году ярмарка мёда.
Анна Зайкова

Торговые площадки 7 ноября 2020 года будут размещены по следующим адресам.

  • Железнодорожный район: пр. Ленина, 71,
  • Индустриальный район: мкрн Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в,
  • Ленинский район: п. Научный городок,
  • Октябрьский район: пр. Ленина, 152,
  • Центральный район: с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; мкрн Затон, ул. Водников, 11.


Что там будут продавать? Плодоовощную продукцию, молочку, мясные и рыбные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы и сахар, мед и пчелопродукцию. Кроме этого, купить можно будет саженцы и семена, сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.

Цены на отдельные виды продукции на ярмарке, в сравнении с торговыми сетями, ниже на 20−34%. Связано это прежде всего с минимальной наценкой товаропроизводителей.

Организаторы простят посетителей соблюдать масочный режим.

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