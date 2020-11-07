Мэрия Барнаула назвала адреса, где 7 ноября продают деликатесы дешевле, чем в магазинах

7 ноября в Барнауле состоится заключительная в текущем году ярмарка местных производителей «Сделано в Барнауле». В официальном Instagram горадминистрации утверждается, что цены на ярмарке будут на 20−34% ниже, чем в торговых сетях. Ярмарка будет проходить на шести площадках.

Торговые площадки 7 ноября 2020 года будут размещены по следующим адресам.

Железнодорожный район: пр. Ленина , 71,

71, Индустриальный район: мкрн Новосиликатный , ул. Новосибирская , 16в,

ул. Новосибирская 16в, Ленинский район: п. Научный городок,

Октябрьский район: пр. Ленина , 152,

152, Центральный район: с. Лебяжье , ул. Центральная , 65а; мкрн Затон , ул. Водников , 11.



Что там будут продавать? Плодоовощную продукцию, молочку, мясные и рыбные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы и сахар, мед и пчелопродукцию. Кроме этого, купить можно будет саженцы и семена, сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города.



Цены на отдельные виды продукции на ярмарке, в сравнении с торговыми сетями, ниже на 20−34%. Связано это прежде всего с минимальной наценкой товаропроизводителей.