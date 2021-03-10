Мэрию обязали защитить от подтопления дачно-коттеджный поселок Барнаула

Прокурор Барнаула добился в суде решения, обязавшего мэрию Барнаула защитить поселок Плодопитомник от постоянного подтопления домов местных жителей. Первые обращения о проблеме поступили в мэрию около пяти лет назад — после того, как был сделана реконструкция Змеиногорского тракта.

До реконструкции стекали в реку

Жители Плодопитомника — территории в живописной части Барнаула на горе — стали жаловаться в мэрию на постоянное подтопление жилых домов ливневыми и грунтовыми водами в 2016 году.

Подтопление стало сильно беспокоить жителей после реконструкции магистрали А-349 (в районе посёлка это Змеиногорский тракт). Через дорогу от поселка — садоводство «Машиностроитель».

До реконструкции поверхностные и грунтовые воды с верховых участков садоводства стекали по канаве вдоль тракта в реку Пономаревка. Но после этого вода стала накапливаться — соответственно, и в Плодопитомнике уровень грунтовых вод стал подниматься.

Плодопитомник в Барнауле. multilisting. su

Представление Франку

Обращения они адресовали и губернатору края, и в «иные органы». 28 февраля 2019 года жителей поддержали в прокуратуре. Прокурор Барнаула внес представление главе города об устранении нарушений федерального законодательства.

Видимо, это было первое (или одно из первых) представлений, полученных только что избранным тогда главой города Вячеславом Франком.

Но ничего так и не изменилось.

Плодопитомник в Барнауле. multilisting. su

Прокурор подал в суд

Из многочисленной переписки мэрии и жителей следовало, что администрации планирует организовать отведение стоков. Кроме того, «принимаются оперативные мероприятия по организации водоотведения поверхностных сточных вод».

Но это не устроило жителей. Не устроило это и прокуратуру.

Прокурор Барнаула обратился в суд к администрации города и дорожному комитету. В иске он потребовал обязать власти устранить причины подтопления и организовать отведение ливневых стоков.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Судьи отметили, что водоотведение относится к вопросам местного значения, и удовлетворили требования прокурора. Мэрия обязана в течение 1,5 лет с момента вступления решения в суд защитить поселок от подтопления.

Решение устоялось в трех инстанциях, 25 февраля его правомерность подтвердил Восьмой кассационный суд в Кемерово.