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Потребитель

«Меркурий» обнаружил фальсифицированное сливочное масло под алтайской маркой

Сливочное масло «Традиционное», которое якобы производила компания «Алтайские масла», оказалось фальсификатом. А само предприятие — «фантомом», сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю.

Сливочное масло
Сливочное масло
СС0

Когда в составе сливочного масла «Традиционное» нашли жиры немолочного происхождения, деятельность компании-производителя проверили по системе «Меркурий». Выяснилось, что на предприятие не поступало сырье, и изготовлением продукции «Алтайские масла» не занимались.

Ведомство провело проверку. Оказалось, что по заявленному адресу предприятия нет. На указанной территории находятся офисные помещения и нет организаций, занимающихся производством.

Россельхознадзор направил документы в Роспотребнадзор, налоговый и правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

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