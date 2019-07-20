«Меркурий» обнаружил фальсифицированное сливочное масло под алтайской маркой

Когда в составе сливочного масла «Традиционное» нашли жиры немолочного происхождения, деятельность компании-производителя проверили по системе «Меркурий». Выяснилось, что на предприятие не поступало сырье, и изготовлением продукции «Алтайские масла» не занимались.
Ведомство провело проверку. Оказалось, что по заявленному адресу предприятия нет. На указанной территории находятся офисные помещения и нет организаций, занимающихся производством.
Россельхознадзор направил документы в Роспотребнадзор, налоговый и правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.