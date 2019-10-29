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Мероприятие для влюбленных пройдет в Барнауле

10 ноября в банкетном зале «Кафе в парке» пройдет день открытых дверей для тех, кто собирается сыграть свадьбу в 2020 году. С 14.00 сбор гостей, начало мероприятия в 14.30.

«Кафе в парке»
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe

В программе мероприятия:

  • ценная информация о тонкостях организации свадебного банкета и выездной церемонии;
  • презентация банкетного зала;
  • знакомство с меню;
  • представление команды.
«Кафе в парке»
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe
«Кафе в парке»
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe
«Кафе в парке»
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe
«Кафе в парке»
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe

Вход бесплатный, но по предварительной записи. Заявки принимаются через директ инстаграма банкетного зала @vsevcafe или по телефону 76−00−76. Количество мест ограничено!

Хотите свадьбу мечты? Планируйте ее заранее!

Организатор: банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-в, к. 2.

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