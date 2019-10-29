Мероприятие для влюбленных пройдет в Барнауле

В программе мероприятия:
- ценная информация о тонкостях организации свадебного банкета и выездной церемонии;
- презентация банкетного зала;
- знакомство с меню;
- представление команды.
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe
«Кафе в парке»
Фото: @vsevcafe
Вход бесплатный, но по предварительной записи. Заявки принимаются через директ инстаграма банкетного зала @vsevcafe или по телефону 76−00−76. Количество мест ограничено!
Хотите свадьбу мечты? Планируйте ее заранее!
Организатор: банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12-в, к. 2.