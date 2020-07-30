Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo 2020 пройдет в Москве

Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в Международной выставке франшиз BUYBRAND Expo 2020, которая будет проходит ь с 10 по 12 сентября 2020 года в Москве.

Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo является одной из самых авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга. Мероприятие привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира. BUYBRAND Expo задает тренды и создает условия для развития бизнеса по франшизе.

Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo проводится с 2003 года и задает тренды развития франчайзинга в России и странах СНГ.

Только на выставке вы можете напрямую и на нейтральной территории встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые тенденции развития рынка и принять непосредственное участие в его формировании. BUYBRAND Expo позволяет презентовать ваше предложение с выгодной стороны.

Участие в выставке — это действенный канал продаж, а также показатель стабильности и развития компании.

За 18 лет в BUYBRAND Expo приняли участие более 1300 компаний и свыше 110000 предпринимателей из более чем 40 стран. Благодаря BUYBRAND Expo в России и странах СНГ открылось свыше 15000 предприятий.

Центр Мой бизнес берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.

Количество участников ограничено.

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8−800−222−83−22 (доб.207). Регистрация открыта на мойбизнес22.рф