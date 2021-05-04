Международное признание. Алтайский завод «Тейси» стал триумфатором «Продэкспо-2021»

Линейку своих напитков завод «Тейси» презентовал на индивидуальном стенде. Помимо уже известных брендовых продуктов предприятие представило общественности свою новинку — аперитив «Легенды Алтая».
«Уникальный состав продукта из 22-х алтайских трав, кореньев и пантогематогена алтайского марала подчеркивает выраженность и мягкость вкуса. Это эксклюзивный продукт от нашей компании и прекрасный сувенир с Алтая» — подчеркивают в «Тейси».
Этот напиток получил высокую оценку комиссии конкурса «Лучший продукт — 2021» в номинации «Ликероводочная продукция» и был удостоен золотой медали.
Кроме того, бронзовой медалью этого же конкурса была отмечена сладкая настойка «Мятый лимон».
Ознакомиться и оценить по достоинству продукцию завода «Тейси» гости международной выставки могли в течение нескольких дней — с 12 по 16 апреля. Престижное мероприятие прошло в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Конкуренция на выставке была действительно мощная — в «Продэкспо-2021» приняли участие 1548 компаний из 42 стран мира. Алтайский край на выставке представили более 40 предприятий профильной пищевой и перерабатывающей промышленности.
Исходя из столь высокой представительности выставки, результат, который показал завод по производству напитков «Тейси», доказывает, что алтайская продукция является действительно конкурентоспособной.
К слову, месяцем ранее компания «Тейси» удостоилась высокой награды в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Всего было представлено 420 сувениров из 34 регионов России.
В номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» предприятие заняло первое место с настойкой «Легенды Алтая пантовая».
При этом, конечно, нельзя забывать и о том, что за признанием высокого качества продукции компании «Тейси» стоит мощная социально-экономическая база.
Только по итогам 2020 года завод обеспечил поступление в казну Алтайского края 1 млрд 150 млн рублей. Столь существенный размер налоговых поступлений позволяет компании находиться в начале списка крупнейших налогоплательщиков региона.
Наглядная иллюстрация работы завода на региональную экономику: по словам генерального директора «Тейси» Максима Байкалова, 141 рубль с каждой бутылки объемом 0,5 л поступает в краевой бюджет.
При этом компания остается надежным работодателем, исполняя все взятые на себя социальные обязательства и обеспечивая гарантии для своих сотрудников.
Справка
Завод «Тейси» был образован в 1996 году. Уже четверть века в основе деятельности компании остается стабильная и тщательная работа над качеством выпускаемых напитков.
Такой подход к производству возможен благодаря использованию высоких технологий, современного оборудования в сочетании со сложившимися в компании производственными традициями.
Сегодня в ассортименте завода более 150 наименований напитков, которые поставляются по всей России и идут на экспорт за рубеж.
«Тейси» является социально ориентированным предприятием. Компания регулярно поддерживает развитие спорта и культурно-массовые мероприятия в Алтайском крае.