Международное признание. Алтайский завод «Тейси» стал триумфатором «Продэкспо-2021»

Завод по производству напитков «Тейси» стал триумфатором престижной международной выставки продуктов питания и напитков «Продэкспо-2021». Компания удостоилась золотой и бронзовых медалей за представленную на выставке продукцию.

Линейку своих напитков завод «Тейси» презентовал на индивидуальном стенде. Помимо уже известных брендовых продуктов предприятие представило общественности свою новинку — аперитив «Легенды Алтая».

«Уникальный состав продукта из 22-х алтайских трав, кореньев и пантогематогена алтайского марала подчеркивает выраженность и мягкость вкуса. Это эксклюзивный продукт от нашей компании и прекрасный сувенир с Алтая» — подчеркивают в «Тейси».

Этот напиток получил высокую оценку комиссии конкурса «Лучший продукт — 2021» в номинации «Ликероводочная продукция» и был удостоен золотой медали.

Кроме того, бронзовой медалью этого же конкурса была отмечена сладкая настойка «Мятый лимон».

Источник: завод «Тейси»

Ознакомиться и оценить по достоинству продукцию завода «Тейси» гости международной выставки могли в течение нескольких дней — с 12 по 16 апреля. Престижное мероприятие прошло в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Конкуренция на выставке была действительно мощная — в «Продэкспо-2021» приняли участие 1548 компаний из 42 стран мира. Алтайский край на выставке представили более 40 предприятий профильной пищевой и перерабатывающей промышленности.

Исходя из столь высокой представительности выставки, результат, который показал завод по производству напитков «Тейси», доказывает, что алтайская продукция является действительно конкурентоспособной.

Источник: завод «Тейси»

К слову, месяцем ранее компания «Тейси» удостоилась высокой награды в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Всего было представлено 420 сувениров из 34 регионов России.

В номинации «Гастрономический сувенир (напитки)» предприятие заняло первое место с настойкой «Легенды Алтая пантовая».

Источник: завод «Тейси»

При этом, конечно, нельзя забывать и о том, что за признанием высокого качества продукции компании «Тейси» стоит мощная социально-экономическая база.

Только по итогам 2020 года завод обеспечил поступление в казну Алтайского края 1 млрд 150 млн рублей. Столь существенный размер налоговых поступлений позволяет компании находиться в начале списка крупнейших налогоплательщиков региона.

Наглядная иллюстрация работы завода на региональную экономику: по словам генерального директора «Тейси» Максима Байкалова, 141 рубль с каждой бутылки объемом 0,5 л поступает в краевой бюджет.

При этом компания остается надежным работодателем, исполняя все взятые на себя социальные обязательства и обеспечивая гарантии для своих сотрудников.

Справка

Завод «Тейси» был образован в 1996 году. Уже четверть века в основе деятельности компании остается стабильная и тщательная работа над качеством выпускаемых напитков.

Такой подход к производству возможен благодаря использованию высоких технологий, современного оборудования в сочетании со сложившимися в компании производственными традициями.

Сегодня в ассортименте завода более 150 наименований напитков, которые поставляются по всей России и идут на экспорт за рубеж.

«Тейси» является социально ориентированным предприятием. Компания регулярно поддерживает развитие спорта и культурно-массовые мероприятия в Алтайском крае.