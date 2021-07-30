«Мы идем к вам на первый этаж». Новый гендиректор Tele2 Андрей Патока рассказал, как компания планирует завоевывать клиентов

Оператор мобильной связи Tele2 продолжает активное строительство сети в Сибири и Алтайском крае, а также регулярно предлагает абонентам интересные тарифные условия, опции и «фишки», которые помогают сделать жизнь клиентов лучше. 23 июля на своей первой встрече с сибирскими журналистами новый генеральный директор Tele2 Андрей Патока заверил, что компания продолжит удивлять и не перестанет быть новатором на телеком-рынке.

«Что нам нужно сделать, чтобы вы стали клиентом Tele2?», — спросил Андрей Патока одну из сибирских журналисток во время онлайн-встречи. Она ответила, что для этого необходимо, чтобы у нее на даче на первом этаже появилась устойчивая связь от мобильного оператора. «Вполне конкретная вещь, — ответил Патока. — На второй этаж к вам мы уже пришли, теперь идем на первый. Именно такой подход мы используем в развитии сети и нашего бизнеса».

Андрей Патока сменил Сергея Эмдина на посту гендиректора Tele2 в июне текущего года. Ранее он работал заместителем генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами. В связи с этим некоторые эксперты телеком-рынка отмечают, что, возможно, в ближайшее время оператор уделит еще больше внимания маркетингу и будет использовать в этой сфере нестандартные решения.

Например, недавно Tele2 выпустила сериал о работе операторов своих контактных центров. Первый его эпизод показали журналистам на онлайн-встрече. В ней внимательный и неравнодушный сотрудник службы поддержки Tele2 помогает клиенту наладить отношения с девушкой при помощи разных средств связи — от звонка до письма на бумаге. Сериал создан на основе реального случая из работы службы поддержки компании. Два эпизода уже можно посмотреть на официальном канале оператора. В ближайшее время выйдут новые серии.

Что касается планов на будущее компании, Андрей Патока заявил, что вряд ли станет «ветром перемен», но при этом «консерватором» тоже не является. По его словам, он продолжит развивать те начинания, которые запускал с командой Tele2 на своей предыдущей должности, в частности концепцию «Другие правила». Она подразумевает предоставление услуг связи самого высокого качества при наилучшем балансе наполнения тарифов и стоимости.

Генеральный директор Tele2 Андрей Патока встретился с журналистами. Фото из архива Tele2.

Новый гендиректор также намерен уделить внимание тем сегментам аудитории, с которыми до этого компания работала не слишком активно. В частности, это бизнес-клиенты и путешественники.

«Жизнь все время меняется. То, что было важно пять лет назад, теряет свою актуальность сейчас. На первый план выходят новые вызовы. У нас появляются новые представления о том, кому мы можем быть интересны как оператор», — отметил Андрей Патока и привел пример таких изменений.

Так, по его словам, долгое время роуминг не был сильной стороной Tele2. Теперь же компания может похвастаться тем, что роуминговые продукты оператора стали самыми выгодными на рынке.

Генеральный директор Tele2 Андрей Патока встретился с журналистами. Фото из архива Tele2.

Андрей Патока,

генеральный директор Tele2:

— Границы постепенно открывают. Недавно открылось самое важное зарубежное туристическое направление для граждан России — Турция. И мы с большой радостью наблюдаем, как растет год от года количество наших абонентов, которые выезжают за границу. Увеличивается и доля тех, кто пользуется услугами роуминга. Есть целый ряд стран, включая Турцию, в которых можно пользоваться голосовой связью Tele2, расходуя пакет минут из тарифа. Это очень удобно. И это первый шаг к тому, о чем все мечтают — к отмене роуминга.



По словам Андрея Патоки, стоимость мобильного интернета в роуминге в большинстве популярных туристических стран уже стала вполне доступной — 350 рублей в сутки. Это дешевле чем чашка кофе на Елисейских полях.

Андрей Патока,

генеральный директор Tele2:

— Я помню времена, когда операторы рекомендовали клиентам при пересечении границы выключить интернет. Сегодня это выглядит дико, потому что мы заинтересованы в развитии наших услуг. И теперь моя рекомендация клиентам Tele2 такая: не забудьте проверить, что у вас включена опция «Безлимитный интернет за границей», когда вы едете за рубеж.

Генеральный директор Tele2 Андрей Патока встретился с журналистами. Фото из архива Tele2.

Строительство сети Tele2: Сибирь , Алтайский край , Горный Алтай

О развитии сети в регионах Сибири рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. До конца года компания планирует запустить порядка 500 базовых станций по всей Сибири. В основном они будут предназначены для того, чтобы сеть смогла «переварить» ежедневно растущий трафик. Однако будут и те, что улучшают покрытие сети 4G (то есть обеспечивают нас еще более быстрым мобильным интернетом — прим.ред.).

Кромский отметил, что на сегодняшний день в Алтайском крае пока нет сплошного покрытия региона мобильным интернетом, но оператор продолжает активную стройку сети. В этом году он уже запустил порядка 80 базовых станций, 30 из них на объектах РТРС («вышки», которые используются для передачи сигнала цифрового телевидения). Это помогло Tele2 зайти на новые территории. В некоторых малонаселенных пунктах компания в принципе стала первым мобильным оператором. Например, в Суетке Краснощековского района.

Строительство объектов связи активно ведется в пригородах Барнаула, дачных поселках и садоводствах. В самом городе оператор улучшил голосовую связь и интернет. На 60 объектах связи Tele2 установили дополнительные передатчики, чтобы улучшить покрытие на первых этажах высотных зданий и в полуподвальных помещениях.

Генеральный директор Tele2 Андрей Патока встретился с журналистами. Фото из архива Tele2.

Вместе с развитием сети растут и основные финансовые показатели Tele2 в регионе. Компания продолжает набирать новых абонентов. В планах оператора — постепенное расширение зоны покрытия. Сейчас в Алтайском крае все действия Tele2 направлены на то, чтобы качество связи и мобильного интернета были хорошими там, где сеть уже есть.

Tele2 также продолжает и развитие сети в Республике Алтай. Дмитрий Кромский отметил, что сейчас в этом регионе самая высокая скорость мобильного интернета по всей Сибири. «Сеть новая, абонентов еще не так много, и скорости очень хорошие», — объяснил он.

Планов по инвестициям в этот регион у оператора пока нет, но рассматриваются разные варианты. Например, этом году Tele2 дополнительно установила две базовые станции там, где использование мобильного интернета оказалось самым активным — на Чемальском тракте и в Артыбаше.