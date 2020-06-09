«Мы потеряли одного товарища из большой энергетической семьи …»

На прошлой неделе регион потрясла новость о гибели электромонтера в результате нападения на бригаду энергетиков. Евгению Дергунову было всего 43 года. В тот вечер он выполнял свою обычную работу — выехал по вызову на осмотр линии электропередачи.

День 26 мая был не рядовым. Персонал Алтайского филиала Россети Сибирь работал в режиме повышенной готовности из-за прохождения в регионе штормового фронта. Все подразделения компании находились во всеоружии, готовые в любо момент к устранению последствий штормового ветра. Так в компании происходит всегда во время непогоды. Не допустить массовых нарушений электроэнергии, оперативно восстановить возникающие из-за непогоды неполадки, чтобы поскорее вернуть землякам свет — задачи для энергетиков привычные. Территорию обслуживания Первомайского района электрических сетей (РЭС) ураганный ветер не сильно беспокоил. Незначительные локальные сбои быстро восстанавливались.

Поздно вечером диспетчеру поступило сообщение об отсутствии напряжения в селе Голышово. На осмотр линии электропередачи была направлена бригада, в составе которой и был Евгений Дергунов. Они работали по привычной схеме: осмотреть объекты, найти повреждение, устранить их и вернуть свет жителям села. И не важно, что на дворе почти ночь и бушует ветер, важно быстро выполнить свой профессиональный долг.

А дальше все произошло не по схеме. Зачем в том месте, где работала бригада, появились посторонние и почему они напали на тех, кто трудился для их же, жителей села, блага — на эти вопросы могут ответить только следственные органы. Евгений от полученных травм скончался на месте. Его коллега Николай Кузнецов с тяжелыми повреждениями был доставлен в больницу. Нападавших задержали, ведется следствие.

Произошла страшная трагедия. Коллеги погибшего отказываются верить в произошедшее: как же так, ведь ребята поехали выполнять свою работу, переживали, чтобы быстрее справиться с заданием, чтобы люди не успели почувствовать неудобства из-за отсутствия света. А вернулись не все.

— Сложно найти слова, чтобы описать эмоции, вызванные этим происшествием, — говорит начальник Первомайского РЭС Александр Ганжа. — Выходит, что такое может произойти с каждым из нас. О Евгении пока плохо получается говорить «был», но он был на своем месте. Работал без нарушений и замечаний. Задачи понимал и выполнял так, как это было необходимо.

Евгений был обычным человеком. Звезд с неба не хватал, работой был доволен. В компании трудился три года. Любил учиться новому, всегда был готов прийти на помощь коллегам.

— У нас в бригадах обязательно должно быть полное взаимопонимание, — делится эмоциями мастер Северного участка электросетей Первомайского РЭС Александр Яковлев. — Бригада — это как маленькая семья, можно сказать. Как принять, что один из нас погиб? Вспоминаем Евгения каждый день. Хороший был парень, до работы жадный, задорный, живой, ни когда не отказывался помочь другим.

Друзья вспоминают, что в декабре, когда в Хабарском районе устраняли последствия ледяного дождя, он одним из первых вызвался поехать туда, чтобы вместе с коллегами из других подразделений помочь справиться с бедой. Теперь с бедой справляться нужно научиться его матери, жене, сыну.