Компания « Желтый слон — Восток » открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Это событие является уникальным не только для нашего города, но и как минимум для федерального округа — в таком формате автопогрузчики здесь еще не презентовали. Директор компании Аркадий Осока в интервью altapress.ru рассказал, как появилась компания, что является приоритетом для «Желтого слона» в работе с клиентами и объяснил, как в Барнауле удается вести высококонкурентный бизнес.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники.

Ставка на клиентоцентричность

— Аркадий, расскажите, как давно компания «Желтый слон — Восток» представлена на рынке в России и в Алтайском крае в частности, как субъект, осуществляющий реализацию складской спецтехники?

— Говорить о компании «Желтый слон — Восток», как об отдельной структуре не совсем корректно, поскольку мы работаем в составе группы компаний — «Большой». История группы компаний начинается в 1999 году. «Желтый слон — Восток» мы выделили в отдельное подразделение около трех лет назад.

Выбор на нашу работу со складской техникой выпал не случайно, данная техника наиболее востребована на рынке спецтехники, практически не имеет сезонности в продажах, имеет активный и постоянный спрос, представлена в широком модельном ряду, начиная от рохли грузоподъемностью от 1000 кг, штабелёрами, перевозчиками паллет и доходит до грузоподъемности в 45 000 кг, где представлены вилочными погрузчиками и ричстакерами, так же данная техника имеет широкий диапазон двигателей: электрический, дизельный, бензиновый, газовый. Данный набор характеристик закрывает практически все потребности Покупателя в складской техники и делает нашу работу стабильной.

Мы всегда стараемся подобрать клиенту оптимальный вариант по его запросу, так мы вышли на интересный бренд в лице государственной компании JAC, который сейчас реализуем. Это наш абсолютный флагман.

Я имею в виду, как саму технику, так и те условия, которые дает дистрибьютор и завод-изготовитель. Условия работы с госкорпорацией JAC и его дистрибъютором компанией «Еврокара плюс» являются уникальными и передовыми на рынке складской техники. Мы поняли, что с этим действительно стоит работать и следует выделить в отдельное направление нашей деятельности.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Компания «Желтый слон — Восток» Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Компания «Желтый слон — Восток» Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Компания «Желтый слон — Восток»

— Расскажите подробнее об этих интересных фактах.

— Ну, к примеру: Корпорация JAC — это государственное предприятие с уникальной системой качества, лидер во многих отраслях машиностроения в Азии;

Госкорпорация JAC одна из первых сертифицирована для продаж в Европе. Погрузчики JAC прошли жесткий отбор и работают на соревнованиях FORMULA 1 ( Russia) Гран-При Сочи. Погрузчики JAC прошли сертификацию для работы в агрессивной и запыленной среде , в пищевой промышленности ( представлены модели для экологически чистых производств), имеют взрыво , влаго , термо защищенные конструкции погрузчиков , которые , к примеру , работают в Атомной промышленности России. Условия реализации складской техники JAC так же уникальны: большинство Покупателей имеет возможность оценить технику «на ощупь», в системе JAC в России действуют склады продаж техники , например в таких городах: Владивосток , Барнаул-Новосибирск , Екатеринбург , Уфа , Москва , Ульяновск , Махачкала , Симферополь , это делает доставку техники практически мгновенной по всей России. Обладая возможностью таможенного оформления вилочных погрузчиков на любом таможенном посту России и СНГ , JAC имеет возможность быстро и эффективно поставлять напрямую с завода-изготовителя в самые удаленные регионы России и СНГ. Сервисная поддержка складской техники JAC осуществляется в 62 городах РФ и СНГ , причем в большинстве сервисных станций существуют выездные бригады. JAC гарантирует обратный выкуп техники или применяет систему обмена старого на новый ( Trade-IN). JAC дает и выполняет условия гарантии на вилочные погрузчики 5000 м/часов или 5 лет. JAC для своих вилочных погрузчиков предоставляет огромную линейку дополнительного и навесного оборудования , что делает данную технику специальной или универсальной. Компания JAC одна из немногих компаний в мире которая производит полноприводные погрузчики 4X4 — это очень важно для России , так как имеется широкий круг потребители данной техники , спрос которых необходимо удовлетворять. В России и Европе ( Италия Болонья) расположены большие склады запасных частей и расходных материалов , необходимый запас этого Товара находится и у нас на складе. Для быстрого приобретения Покупателем нашей техники , действуют специальные лизинговые и кредитные программы от лучших компаний и банков РФ. В компании JAC действует собственная программа рассрочки приобретения погрузчиков. JAC придерживается стратегии круглосуточного сервиса 7 дней в неделю. Коэффициент технической готовности складской техники JAC достигает 0.98.

Это бесспорно делает бренд наиболее привлекательным и желанным, что и мотивирует нас.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова

— Вопросам сервиса у Вас выделено большое внимание. У группы компаний сразу стояла задача реализации и сервисного обслуживания техники, или изначально все строилось только на продажах?

— Мы сразу обозначили комплексный подход, потому что невозможно реализовывать технику без предоставления сервиса. Идеология и группы компаний, и компании «Желтый слон» заключается именно в том, чтобы предоставлять услуги клиенту в одном окне, чтобы клиент мог приобрести технику, найти запчасти, получить качественный сервис и обслуживание.

— То есть открытие компанией шоурума в Барнауле — это проявление вашей приверженности тренду на клиентоцентричность?

— Абсолютно верно. Сегодня наша компания выросла до того уровня, чтобы предпринимать такие шаги и показывать нашим клиентам свою полную открытость. Кроме того, JAC — это премиальный бренд на азиатском рынке. В России мы позиционируем его, как сегмент класса люкс. Сейчас этот бренд активно завоевывает мировой рынок, и мы не можем презентовать его клиентам на хаотично загруженном складе.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова

Такого еще не было

— Расскажите, пожалуйста поподробнее о формате шоурума и о том, что в нем представлено.

— Формат шоурума мы выбрали не случайно, он рассчитан на Сибирский регион и выполняет функции региональной площадки складской техники JAC. В Барнауле и на Алтае мы хотим продемонстрировать, что доверие для нас — самый главный критерий в работе.

Придя в шоурум, клиент не только видит наше отношение к технике — что она стоит на белой плитке, что она оформлена соответствующим образом, что она работает без нареканий и эту технику ценят.

Здесь мы демонстрируем наличие отдела запасных частей и агрегатов, отдела сервиса и гарантии. У нас можно приобрести шины, цепи для шин, тяговые аккумуляторные батареи как кислотные и щелочные, так и литиевые, фильтрующие элементы. Кроме того, покупатель в нашем шоуруме может закрыть для себя многие вопросы, связанные с перемещением и складированием груза (купить рохли, штабелеры, ричтраки, ножничные столы и подъемники, перевозчики паллет) а также приобрести дополнительное оборудование для вилочных погрузчиков (отвалы, толкатели, захваты, пики, опрокидыватели, дополнительные подъемные устройства и другое.)

Техника, сервис, запчасти — это три кита, на которых строится доверие в нашем деле. Клиент, покупая технику, понимает, что он никогда не останется один на один с каким-либо вопросом и что мы не позволяем себе простоев техники у нашего потребителя, для этого у нас есть подменные погрузчики.

Кроме того, здесь можно испытать технику, проехать на ней, поманеврировать, поднять груз и так далее. По желанию клиента мы можем дать технику на тест-драйв. Как правило суток хватает, чтобы покупатель понял — да, это то, что нужно.

В предоставлении всех этих возможностей мы идем в ногу с политикой компании JAC, которая строится на том, чтобы быть открытым и свободным. Доверие — философия нашего бизнеса.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова

Если говорить об ассортименте, который представлен в шоуруме, то здесь мы выставляем самую популярную линейку техники JAC. Это погрузчики грузоподъемностью до пяти тонн. Не все они поместились внутри, часть из них — на площадке перед зданием.

Есть электрические, бензиновые, дизельные погрузчики. У нас имеются типы двигателей, которые применяются в складской технике. А значит мы можем удовлетворить любой спрос.

Хедлайнером сезона стал полноприводный погрузчик. Это серьезная внедорожная техника, аналогов которой в России сегодня практически никто представить не может. Да, компании могут показать эту технику на бумажке, но создать площадку, где люди могут прийти и потрогать ее — такого не было.

Подобная техника может использоваться почти повсеместно — в лесной промышленности, на стройке, в карьерах — на любой пересеченной местности. Подобные погрузчики способны ездить по любой поверхности — грязи, песку, щебню. Важно, что сейчас есть потребность в такой технике. Поэтому, я думаю, что как минимум в Сибири в этом плане мы будем уникальны.

— Кстати, о монобренде JAC — это изначальный выбор, или компания занималась реализацией другой техники?

— JAC был первым нашим партнером в складской технике. Мы оценили тот вектор, которого придерживается производитель, работая на российском рынке, и сегодня наша компания является официальным представителем этого завода в России.

Очень немаловажно и мы это подчеркиваем, JAC — это государственное китайское предприятие. То есть продукция гарантировано соответствует всем стандартам и проходит соответствующий контроль качества.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова

Стирая границы

— А как выглядит логистика всех процессов, как осуществляется доставка продукции потребителю в России?

— Мы работаем по всей стране. То, что мы базируемся в Барнауле, не означает, что мы привязаны к каким-то рамкам. Мы торгуем далеко не только в Алтайском крае и в Барнауле. У нас открыты все границы. В основном мы доставляем технику по адресу клиента фурами. Заказчику в данном случае остается лишь выкатить погрузчик с предпродажной подготовкой и набором ЗИП из машины и можно работать.

Впрочем, не редки случаи, когда мы везем погрузчики с завода напрямую клиенту. Тогда используется контейнер. Перевозки чаще всего осуществляются морем и железной дорогой.

Вообще, в нашей работе все зависит от того, как умеет действовать менеджер. Зачастую клиент даже может не знать, где физически находится представитель нашей компании. Да это и не нужно. Сегодня в этом смысле все границы стерты.

Мы стараемся строить работу так: когда просыпается Владивосток — мы уже на связи, а когда заканчивается рабочий день в Москве — мы еще на связи.

Специально под эти требования мы создаем свои инструменты и инфраструктуру, обеспечивая постоянную коммуникацию и обратную связь. Попросту говоря, если у нас 18:00 и рабочий день формально закончился — это абсолютно ничего не значит. Мы продолжаем работать.

— А за рубеж технику продаете?

— Да. Например, мы осуществляем поставки в страны СНГ. Есть заявки из Африки и Латинской Америки. В данном случае мы можем отгрузить технику и напрямую с завода, а можем поставить ее через Россию. Все зависит от условий сделки и механизмов, которые более удобны клиенту.

Аркадий Осока , директор ООО «Желтый слон-Восток». Компания «Желтый слон — Восток»

Клиент — главное и долгосрочное вложение

— А в целом, ниша бизнеса, связанного с реализацией такого оборудования, насколько она конкурентна?

— Конкуренция очень высокая. Но мы исходим из того, что каждый день предпочитаем работать над собой, становиться лучше, а не сосредотачиваться на конкурентах. В этой связи хочу остановиться на идеологии нашей компании. Мы не стремимся презентовать наш бренд, как некий аналог чему-то, мы не стремимся что-то дешево продавать. Мы никогда не опускаемся до цен более слабых конкурентов.

Мы прямо говорим клиенту о том, что JAC — это достаточно «дорогой Китай». Но тот опыт работы в России, технические решения, агрегаты и системы мирового уровня, заложенные в JAC, подход к маркетингу, тот сервис, который мы выстраиваем, достаточно большая и честная гарантия, то отношение к клиенту, которое мы формируем — все это позволяют нам выигрывать.

Потребление JAC в России ежегодно растет, а это и говорит о том, что у нас все получается.

Сам бренд JAC на рынке порядка 10 лет. Мы привели его в Алтайский край, а сейчас занимаемся тем, что продвигаем его на восток России.

— Название вашей компании запоминающееся. Как оно родилось?

— В название мы пытались вложить как практический смысл, так и философский. Если говорить о философии, тот тут логика такая. Кто выступал в качества первого погрузчика в мире? Это были слоны. Давая название компании, которой отдаем силы, мы хотели вложить в нее живую сущность, душу. Кроме того, в Азии слон — это священной животное, наделенное сверхъестественными силами, которое приносит Удачу! Родоначальником данного названия выступил наш парнер из г. Уфы.

Если говорить о смысле практическом, то попробую объяснить так. У клиента на столе лежат коммерческие предложения разных компаний. Как правило, большинство из них однотипны и неинтересны. А наше коммерческое предложение выглядит креативно. Название его подчеркивает, запоминается и дает эмоцию.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова

Да, на рынке есть другие компании, наши конкуренты. Но мы стараемся все делать по-другому. Мы стараемся быть современнее, быстрее, эстетичнее, общительнее. Мы исходим из того, что сиюминутная прибыль — это не то, что должно стоять во главе угла. Клиент — вот наше главное долгосрочное вложение. Мы понимаем, что так в конечном итоге делать бизнес легче, приятнее и в перспективе — выгоднее.

Это именно то, что мы пытаемся донести до клиента и показать ему. При этом мы сами растем, автоматизируемся, делаем все более яркое коммерческое предложение, продвигаем себя в интернете. Наша команда достаточно молода — средний возраст 27−28 лет. И мы постоянно учимся. Учимся у наших коллег из Китая, у дистрибьютера, развиваемся сами.

Наша философия — вести бизнес не как компании, которые начали что-то делать в 90-е и продолжают продавать по старинке. Нет, сегодня такие подходы уже не работают.

Именно поэтому мы хотим, чтобы клиент, выбирая нашу технику, покупал не технику, а приобретал в нашем лице надежного партнера, который всегда рядом и всегда на чеку его спокойствия.

Могу сказать, что по такому принципу работает вся группа компаний «Большой». В этом плане «Желтому слону» повезло — совет директоров группы компаний поддерживает новые решения в нашем бизнесе, при необходимости корректирует. Опыт основателей группы компаний — важнейший и сильнейший ресурс, который двигает нас вперед.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова

Пересадить всех на JAC

— Если говорить о сервисе и запасных частях. Что еще может получить клиент в вашем шоуруме?

— Клиент может получить здесь консультацию от менеджера по продаже складской техники, может получить консультацию от сервисного и гарантийного специалиста о том, как проводится техническое обслуживание, уточнить его стоимость и периодичность проведения.

Также здесь можно получить консультацию от отдела запасных частей — посмотреть их наличие, увидеть в режиме реального времени трансляцию из стационарного сервиса и убедиться, что мы знаем, любим и умеем обращаться с подобной спецтехникой.

Кроме того компания занимается в сервисе уникальными вещами, к примеру:

восстанавливает с гарантией тяговые аккумуляторные батареи , производит подбор , сборку и установку кислотных и литиевых тяговых батарей;

производит подбор сборку и установку кислотных и литиевых тяговых батарей; производит шиномонтаж колес погрузчиков;

занимается капитальным ремонтом и восстановлением вилочных погрузчиков любых моделей;

при помощи диагностического оборудования мы производим настройку систем и агрегатов складской техники и оборудования;

мы производим капитальный ремонт тележек гидравлических ( рохлей);

рохлей); осуществляем выезд выездных бригад с качественным оборудованием практически в любых погодных условиях , 24 часа , 7 дней в неделю ( это иногда удобно нашим Клиентам).

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова

— А какие погрузчики самые популярные?

— В этом вопросе имеет место незначительная сезонность и периодичность. Мы сталкиваемся с тем, что есть периоды, когда востребованнее всего электрическая техника, есть периоды, когда большой спрос на бензин, дизель и газ. Но мы стараемся в России держать на складе технику, которая ответит любому спросу. Это отработанный механизм и мы готовы удовлетворить любой спрос.

— Позволяет ли рынок расширяться в вопросе реализации спецтехники в сегодняшних условиях?

— Понимаете, клиент, который приобретает складскую технику — это универсальный клиент. Связано это с тем, что такая техника нужна везде. Когда мы начинали работать, то думали, что востребованность в спецтехнике существует на больших складских терминалах и все.

Однако в действительности возможности здесь очень широкие. Мы работаем и с заводами, и с транспортными компаниями, и с ритейлом, и с индивидуальными предпринимателями, и с сельхозпроизводителями. Этот список можно продолжать. Главное — видеть возможность.

Несомненным плюсом является то, что техника универсальная и на нее можно установить оборудование, которое позволяет делать все что угодно. Мы, в свою очередь, стараемся показывать клиенту, что техника многофункциональна. Поэтому рынок без сомнения позволяет нам расти.

— А если говорить о лице вашего клиента, то кто это? Представитель какого бизнеса — крупного, среднего, малого?

— В большей степени — среднего. Безусловно, мы работаем со всеми. Крупный бизнес — это зачастую тендерные закупки, в которых мы так же принимаем участие. Клиентами JAC в России стали самые крупные государственные и частные корпорации, такие как: Роснефть, Татнефть, ЛУКОЙЛ, Рособоронэкспорт, Аэропорт Шереметьево, Росатом, РусАл и др.

Компания «Желтый слон — Восток» открыла в России и в г. Барнауле первый шоурум складской техники. Анна Зайкова

— Какие планы развития у компании после открытия шоурума?

— Мы нацелены на то, чтобы обеспечить максимальную открытость и связь с клиентом, идем по направлению, чтобы для клиента все стало еще быстрее и проще. Благо, сегодня есть возможность сделать видеозвонок, увидеть лицо клиента и открыть ему свое лицо, показать все, что у нас есть. В итоге человек получает тот же эффект, если бы он пришел сюда, в наш шоурум. То есть он экономит время, деньги и остается в комфортной обстановке доверия.

Ну, а относительно планов, то мы выделяем два вектора. Это вырасти в своем регионе и грубо говоря пересадить всех на JAC (смеется — прим. ред.). Задача номер два — мы смотрим в сторону Центральной России, хотим расширить наше присутствие там.

При этом мы не намерены делать неоправданных и резких скачков без опоры на имеющуюся базу. Только основательные подходы и стратегия позволяют достичь стабильного и вдумчивого развития.

«Желтый слон — Восток»

Адрес: проспект Калинина, 24-а/1.

Телефон: 8 (3852) 202−432

Сайт: Jacvostok.ru