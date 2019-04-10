Мы сделаем ваш праздник незабываемым

- Неограниченное время для вашего праздника.
- Два зала.
- Два вида меню: «стандарт» и «эксклюзив».
- Детское меню.
- Любые напитки разрешены свои.
- Сюрприз для новобрачных!
Вас порадует большой выбор разнообразных салатов, горячих рыбных и мясных блюд, гарниров и закусок, приготовленных по традиционным русским и классическим европейским рецептам.
Мы предлагаем блюда с изысканными вкусовыми качествами по доступным ценам, отличный сервис, быстрое обслуживание и приятную атмосферу в комфортной обстановке.
Проведение банкетов и свадеб от 1100 рублей.*
Ждем вас!
Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб.
Фото: архив сайта karavai22.ru
Адрес: г. Барнаул, Калинина, 116/1
Телефон: +7 (905) 985-45-46
Сайт: karavai22.ru
*Предложение действительно на момент публикации