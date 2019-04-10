Мы сделаем ваш праздник незабываемым

Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб!

Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб.

Неограниченное время для вашего праздника.

Два зала.

Два вида меню: «стандарт» и «эксклюзив».

Детское меню.

Любые напитки разрешены свои.

Сюрприз для новобрачных!

Вас порадует большой выбор разнообразных салатов, горячих рыбных и мясных блюд, гарниров и закусок, приготовленных по традиционным русским и классическим европейским рецептам.

Мы предлагаем блюда с изысканными вкусовыми качествами по доступным ценам, отличный сервис, быстрое обслуживание и приятную атмосферу в комфортной обстановке.

Проведение банкетов и свадеб от 1100 рублей.*

Ждем вас!

Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб. Фото: архив сайта karavai22.ru

*Предложение действительно на момент публикации