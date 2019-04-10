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Мы сделаем ваш праздник незабываемым

Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб!

Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб.
Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб.
Фото: архив сайта karavai22.ru
  • Неограниченное время для вашего праздника.
  • Два зала.
  • Два вида меню: «стандарт» и «эксклюзив».
  • Детское меню.
  • Любые напитки разрешены свои.
  • Сюрприз для новобрачных!

Вас порадует большой выбор разнообразных салатов, горячих рыбных и мясных блюд, гарниров и закусок, приготовленных по традиционным русским и классическим европейским рецептам.

Мы предлагаем блюда с изысканными вкусовыми качествами по доступным ценам, отличный сервис, быстрое обслуживание и приятную атмосферу в комфортной обстановке.

Проведение банкетов и свадеб от 1100 рублей.*

Ждем вас!

Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб.
Кафе «Каравай» приглашает на проведение банкетов и свадеб.
Фото: архив сайта karavai22.ru
Кафе «Каравай»

Адрес: г. Барнаул, Калинина, 116/1

Телефон: +7 (905) 985-45-46

Сайт: karavai22.ru

*Предложение действительно на момент публикации

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