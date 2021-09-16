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Мы вместе. Почему межнациональное согласие — это важно

17 сентября 2021 года на площадке ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» пройдет серия образовательно-просветительских мероприятий по вопросам формирования гражданской идентичности и межнационального согласия.

Иллюстрация предоставлена организатором

Организатором мероприятия выступает АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Время и место проведения: с 10:00 до 13:30, г. Челябинск, пр. Ленина, 69.

К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.

Основные форматы работы мероприятия:

  1. Открытый урок, посвященный решению проблем формования гражданской идентичности в системе образовании: содержательные аспекты и препятствия для реализации.
  2. Проектная мастерская «Проектная деятельности как инструмент формирования гражданской идентичности и этноконфессионального согласия в молодежной среде».
  3. Мастер-класс «Межкультурная коммуникация в условиях образовательной среды».
  4. Семинар «Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности в условиях поликультурного общества в образовательной среде».
  5. Стратегическая сессия, приуроченная к подготовке Всемирной конференции ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Регистрация на мероприятие доступна на сайте: https://rus.life/#events.

Участие в мероприятии только очное и бесплатное.

По итогам мероприятия будет выдан электронный сертификат.

Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону +7 (495) 225-54-58 или электронной почте mail@rus.life.

Контактное лицо — Пшеничный Денис Игоревич.

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