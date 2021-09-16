Организатором мероприятия выступает АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Время и место проведения: с 10:00 до 13:30, г. Челябинск, пр. Ленина, 69.
К участию в мероприятии приглашаются: специалисты в сфере воспитания, обучающиеся общеобразовательных организаций, молодежь, родители, педагогические работники, представители спортивных, общественных и религиозных организаций, учреждений культуры.
Основные форматы работы мероприятия:
- Открытый урок, посвященный решению проблем формования гражданской идентичности в системе образовании: содержательные аспекты и препятствия для реализации.
- Проектная мастерская «Проектная деятельности как инструмент формирования гражданской идентичности и этноконфессионального согласия в молодежной среде».
- Мастер-класс «Межкультурная коммуникация в условиях образовательной среды».
- Семинар «Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности в условиях поликультурного общества в образовательной среде».
- Стратегическая сессия, приуроченная к подготовке Всемирной конференции ООН по межкультурному и межрелигиозному диалогу в Санкт-Петербурге в 2022 году.
Регистрация на мероприятие доступна на сайте: https://rus.life/#events.
Участие в мероприятии только очное и бесплатное.
По итогам мероприятия будет выдан электронный сертификат.
Консультирование по вопросам, связанным с участием в мероприятии, осуществляется по телефону
Контактное лицо — Пшеничный Денис Игоревич.