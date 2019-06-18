Microsoft решил впервые за 25 лет добавить новую кнопку на клавиатуру

Ею станет так называемая «офис-клавиша» (Office-кнопка) и она может появиться уже в конце 2019 года. В компании отмечают, что главное предназначение этой кнопки — быстрый обмен документами в Интернете.

«При работе с документами в офисном пакете Microsoft Office новая кнопка добавит больше сочетаний клавиш. Ее главной функцией будет быстрый обмен документами в интернете. Например, моментальная ссылка на файл другому человеку», — сообщили разработчики.

Последние изменения в клавиатуре компания проводила четверть века назад. В Microsoft сейчас изучают главный вопрос — где разместить эту кнопку. Кроме того, проводится опрос среди тестируемых пользователей о том, хотят ли они видеть такую клавишу, удобна ли она в работе.

Скорее всего, поддержка Office-кнопки появится уже в следующем обновлении программного продукта Windows 10 за 2019 год.