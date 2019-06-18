Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
96

Microsoft решил впервые за 25 лет добавить новую кнопку на клавиатуру

Ею станет так называемая «офис-клавиша» (Office-кнопка) и она может появиться уже в конце 2019 года. В компании отмечают, что главное предназначение этой кнопки — быстрый обмен документами в Интернете.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

«При работе с документами в офисном пакете Microsoft Office новая кнопка добавит больше сочетаний клавиш. Ее главной функцией будет быстрый обмен документами в интернете. Например, моментальная ссылка на файл другому человеку», — сообщили разработчики.

Последние изменения в клавиатуре компания проводила четверть века назад. В Microsoft сейчас изучают главный вопрос — где разместить эту кнопку. Кроме того, проводится опрос среди тестируемых пользователей о том, хотят ли они видеть такую клавишу, удобна ли она в работе.

Скорее всего, поддержка Office-кнопки появится уже в следующем обновлении программного продукта Windows 10 за 2019 год.

  • Новости компаний
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость