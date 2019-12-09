Мифы об уборке

Каждая хозяйка знает, что качественная уборка представляет собой чередование самых различных процедур, включающих сухую и влажную чистку всех покрытий и поверхностей в доме. Проведение вручную такого масштабного мероприятия, как генеральная уборка, может стать настоящим кошмаром, особенно, если речь идёт о наведении порядка на больших площадях. Для решения подобных проблем отличным вариантом будет аппарат для влажной уборки пола, сочетающий в себе функции пылесоса и швабры, такую инновационную технологию представляет Karcher.

Электрошвабры Karcher Фото: ООО «Кристофер А»

Учёные подсчитали, что домохозяйки тратят на уборку дома не менее получаса ежедневно. По результатам проведённых опросов, необходимость постоянно поддерживать порядок в доме выводит из себя и заставляет нервничать всех. Вспомните себя в детстве, когда уборка даже в небольшой квартире как тяжёлая повинность лежала на ваших плечах, сокращая время прогулок и игр с друзьями! Что уж говорить про сегодня, когда небольшие загромождённые квартиры уступают место просторным жилищным сериям свободной планировки и собственным домам. Понятно, что совсем забросить домашние дела и погрязнуть в творческом беспорядке невозможно, и тут на помощь приходят новые технологии уборки.

Электрошвабры Karcher Фото: ООО «Кристофер А»

Электрошвабры Karcher, объединившие в себя функции сухой и влажной чистки, сокращают время, которое вы затрачиваете на уборку. Аппарат увлажняет валик из микрофибры ровно настолько, насколько необходимо, он вращается, удаляя сухую грязь, и одновременно делает влажную уборку, не оставляя разводов и мокрых следов. Вам не нужно терять время и пачкать руки, споласкивая и отжимая тряпку, менять воду от комнаты к комнате, растрачивая водные ресурсы. К тому же эта уборка очень экологична — конструкция перемещения валика пылесоса не оставляет шанса пыли на кромках и в труднодоступных углах, а функция самоочистки следит за состоянием оснащения, что очень важно для аллергиков. А главное, такие аппараты подходят для любых видов твёрдых напольных покрытий, включая полы, требующие особого ухода, — паркет, ламинат и камень.

Электрошвабры Karcher Фото: ООО «Кристофер А»

Специальные чистящие средства для влажной уборки пола, которые предлагает Karcher, содержат ухаживающие компоненты как для деревянных полов, так и с покрытием, создают эффект обновления, выравнивают мелкие царапины и придают блеск, предохраняют полы от промокания и способствуют практически мгновенному высыханию. После такой уборки вы никогда не подскользнётесь, даже если у вас плиточные полы, на рисунке ламината никогда не проступят досадные пятна и разводы. С электрошваброй Karcher вы полюбите делать уборку, а жизнь в беспорядке оставите в прошлом!