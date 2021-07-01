Микробиологические препараты 3.0 от Bionovatic

ГК Bionovatic — российский разработчик и производитель полного цикла микробиологических средств защиты и питания растений. Направлением деятельности компании является разработка, регистрация, производство и внедрение микробиологических препаратов для защиты и питания растений для сельского хозяйства.

Вся продукция компании Bionovatic относится к микробиологическим препаратам третьего поколения. Это означает обеспечение фармацевтического уровня производства и поддержание генетической чистоты применяемых в препаратах микроорганизмов.

Препараты третьего поколения имеют сроки хранения от 6 до 24 месяцев.

Производство полного цикла

ГК Bionovatic включает в себя:

Научно-исследовательскую лабораторию. Здесь проводятся физиологические эксперименты на растениях , оптимизируются условия культивирования микроорганизмов , разрабатываются лабораторные регламенты , выделяются новые штаммы микроорганизмов , поддерживаются в рабочем состоянии существующие и изучаются их свойства.

Здесь проводятся физиологические эксперименты на растениях оптимизируются условия культивирования микроорганизмов разрабатываются лабораторные регламенты выделяются новые штаммы микроорганизмов поддерживаются в рабочем состоянии существующие и изучаются их свойства. Опытно-экспериментальный цех , где проходит отработка технологии производства , наработка образцов , создание и отработка технологических инструкций.

, где проходит отработка технологии производства наработка образцов создание и отработка технологических инструкций. Производство. Имеет множество линеек БИОреакторов с максимальным объемом до 15м3 , лиофильными сушилками и оборудованием для выработки биомассы , и выделения целевых продуктов из нее. В рамках производственного процесса организована лаборатория для проверки качества на каждом этапе. Также присутствует линия асептического розлива продукции.

Имеет множество линеек БИОреакторов с максимальным объемом до 15м3 лиофильными сушилками и оборудованием для выработки биомассы и выделения целевых продуктов из нее. В рамках производственного процесса организована лаборатория для проверки качества на каждом этапе. Также присутствует линия асептического розлива продукции. Агросопровождение. Специалисты компании внедряют продукты , опираясь на анализ состава почвы , культуры-предшественника , оценки патогенности микрофлоры , мониторинг развития и распространения болезней и вредителей с/х культур , оценку состояния посевов.

В центре внимания сезонные проблемы — насекомые вредители и почвоутомление

В связи с предстоящим сезоном борьбы с такими вредителями, как капустная моль, луговой мотылек, тля, рекомендуем биоинсектицид BioSleep BW на основе гриба Beauveria bassiana.

Биоинсектицид BioSleep BW. ООО «Агросфера»

BioSleep BW — биоинсектицид против личинок всех возрастов и яйцекладок. Штамм вырабатывает боверицин и ещё ряд токсинов, вызывающих паралич мускулатуры, вследствие чего насекомые перестают двигаться и питаться через несколько часов. Не вызывает резистентности, работает в условиях засухи, низких и высоких температур. Гриб длительное время сохраняется в окружающей среде и обеспечивает противоинсектицидный эффект на срок до 45 дней. Безопасен для пчел и энтомофагов. Ежегодно применяется на площади более 500 тыс. га.

Совместим в смесях с любыми химическими инсектицидами. Не совместим с химическими фунгицидами.

Еще один микробиологический препарат Orgamica F для решения задач по оптимизации севооборотов, борьбы с патогенами на пожнивных остатках и проблемы микотоксикозов почвы, которая может быть причиной почвоутомления.

Микробиологический препарат Orgamica F. ООО «Агросфера»

Основа препарата гриб Trichoderma asperellum колонизирует все возможное пространство и не оставляет благоприятной среды для развития фитопатогенных организмов. Микроорганизмы препарата атакуют возбудителей заболеваний до того, как они достигнут корневой системы культуры. Гриб быстро растет и опутывает своими гифами мицелий фитопатогена, проникает внутрь и извлекает питательные вещества. В конечном итоге фитопатоген погибает. Ускоряет разложение пожнивных остатков, и снижает фон зимующих фитопатогенов.

На корнях растений препарат действует в течение всего периода вегетации.

Новое решение проблем применения гербицидов

После сбора урожая встает вопрос: что делать с остатками синтетических пестицидов в почве? В частности, после обработок препаратами- имидазолинонами (например, Евро-Лайтнинг от BASF).

Решением от Bionovatic является деструктор гербицидов Restart.

Деструктор гербицидов Restart. ООО «Агросфера»

Препарат способствует быстрому разложению остатков химических веществ в почве. Препарат прошел полный цикл испытаний и в 2021 году поступит в продажу. В России Restart позиционируется для борьбы с негативным последействием chlorosulfonic acid, imazamox & imazapyr. Но способен обеспечить деструкцию более широкого спектра химических веществ для восстановления экологического баланса в природе. Основа препарата — живые клетки бактерий вида Rhodococcus erythropolis. Действие основано на биодеструкции данных ксенобиотиков с помощью специальных ферментов до безопасных веществ. Строение и состав этих ферментов является уникальным, и присущи только данному штамму.

В линейке Bionovatic есть еще ряд препаратов для управления почвенной микрофлорой и биоценозом поля. Отсутствие резистентности позволяет использовать препараты многократно на одной территории, а снижение патогенной микрофлоры влечет постепенное сокращение фунгицидных обработок.

По вопросам приобретения препаратов Bionovatic, а также за агросопровождением обращайтесь в компанию ООО «Агросфера», по адресу г. Барнаул, проспект Космонавтов, дом 30, т. +7 (3852) 50-70-83, +7 (3852) 50-70-82, e-mail: agrosfera-ak@mail.ru