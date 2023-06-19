Микрозаймы: что учесть при выборе

Микрозайм – удобный финансовый инструмент, воспользоваться которым гораздо проще, чем оформить кредит в банке. Традиционно под ним понимают небольшой заем в размере 20-50 тысяч рублей, выдаваемый на короткий период времени (чаще всего – на месяц). Получателем микрозайма может быть и физическое, и юридическое лицо. В первом случае можно получить максимум 1 миллион рублей, во втором – 5 миллионов. О том, на что обратить внимание при выборе программы кредитования нам расскажут эксперты портала микрозайм 24.