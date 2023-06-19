19 июня
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Микрозаймы: что учесть при выборе

Микрозайм – удобный финансовый инструмент, воспользоваться которым гораздо проще, чем оформить кредит в банке. Традиционно под ним понимают небольшой заем в размере 20-50 тысяч рублей, выдаваемый на короткий период времени (чаще всего – на месяц). Получателем микрозайма может быть и физическое, и юридическое лицо. В первом случае можно получить максимум 1 миллион рублей, во втором – 5 миллионов. О том, на что обратить внимание при выборе программы кредитования нам расскажут эксперты портала микрозайм 24.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Основные критерии выбора

Существует несколько основных моментов, на которые необходимо обращать внимание, выбирая микрозайм. Это:

  1. Максимальная сумма. Если вам требуется 50 тысяч рублей, очевидно, что МФО, которое выдает максимум 30 тысяч, вам не подходит.
  2. Срок. Где-то он ограничен 7-10 днями, но чаще всего микрозайм выдают на 30 дней. Также срок может быть более длительным.
  3. Процент. Чем он выше, тем дороже обойдется возможность пользоваться заемными средствами.
  4. Особые условия для новых клиентов. Те, кто берет микрозайм в конкретной организации впервые, обычно могут рассчитывать на минимальную или даже нулевую ставку. Обратите внимание, что это не мошенничество, а просто способ расширить клиентскую базу. Это выгодно и для МФО (высока вероятность, что человек, однажды воспользовавшись услугой, захочет сделать еще, но уже с выплатой %), и для заемщика, который фактически получает беспроцентный займ.

Условия просрочки – еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Конечно, мы рекомендуем строго соблюдать условия договора, поскольку в этом случае плата за пользование заемными средствами минимальна, но форс-мажор может случиться с каждым, и часто штрафы могут быть весьма существенными.

Что еще учесть, оформляя микрозайм?

Деятельность всех МФО на территории России подлежит государственному регулированию. Однако, встретить фирму-однодневку шансы остаются. Существует специальный Реестр субъектов рынка микрофинансирования, который ведет ЦБ РФ. Вы можете самостоятельно проверить, присутствует ли организация, в которой вы собираетесь взять займ, в этом списке.

Требования к заемщику при получении кредита в МФО занижены, часто не проверяется наличие дохода – достаточно лишь предъявить паспорт иметь желание оформить заем. Однако, мы рекомендуем грамотно оценить собственную платежеспособность, поскольку неуплата ведет к немалым штрафам и прочим «санкциям».

Часто на сайте МФО присутствуют специальные кредитные калькуляторы, позволяющие произвести предварительный расчет условий получения займа. Процедура занимает не более нескольких секунд и позволяет понять, подходит ли вам конкретная программа, или нет.

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