Микрозаймы: что учесть при выборе

Основные критерии выбора
Существует несколько основных моментов, на которые необходимо обращать внимание, выбирая микрозайм. Это:
- Максимальная сумма. Если вам требуется 50 тысяч рублей, очевидно, что МФО, которое выдает максимум 30 тысяч, вам не подходит.
- Срок. Где-то он ограничен 7-10 днями, но чаще всего микрозайм выдают на 30 дней. Также срок может быть более длительным.
- Процент. Чем он выше, тем дороже обойдется возможность пользоваться заемными средствами.
- Особые условия для новых клиентов. Те, кто берет микрозайм в конкретной организации впервые, обычно могут рассчитывать на минимальную или даже нулевую ставку. Обратите внимание, что это не мошенничество, а просто способ расширить клиентскую базу. Это выгодно и для МФО (высока вероятность, что человек, однажды воспользовавшись услугой, захочет сделать еще, но уже с выплатой %), и для заемщика, который фактически получает беспроцентный займ.
Условия просрочки – еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Конечно, мы рекомендуем строго соблюдать условия договора, поскольку в этом случае плата за пользование заемными средствами минимальна, но форс-мажор может случиться с каждым, и часто штрафы могут быть весьма существенными.
Что еще учесть, оформляя микрозайм?
Деятельность всех МФО на территории России подлежит государственному регулированию. Однако, встретить фирму-однодневку шансы остаются. Существует специальный Реестр субъектов рынка микрофинансирования, который ведет ЦБ РФ. Вы можете самостоятельно проверить, присутствует ли организация, в которой вы собираетесь взять займ, в этом списке.
Требования к заемщику при получении кредита в МФО занижены, часто не проверяется наличие дохода – достаточно лишь предъявить паспорт иметь желание оформить заем. Однако, мы рекомендуем грамотно оценить собственную платежеспособность, поскольку неуплата ведет к немалым штрафам и прочим «санкциям».
Часто на сайте МФО присутствуют специальные кредитные калькуляторы, позволяющие произвести предварительный расчет условий получения займа. Процедура занимает не более нескольких секунд и позволяет понять, подходит ли вам конкретная программа, или нет.