Милфей и каннеллони: как в Барнауле выглядит кафе быстрого питания с ресторанными блюдами

В сентябре в Барнауле, в ТЦ «Проспект» открылось первое экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». С одной стороны это заведение общественного питания, где можно быстро поесть, с другой — кафе с настоящими ресторанными блюдами европейской кухни. Корреспондент altapress.ru выяснил, в чем уникальность нового кафе, кусаются ли там цены и почему это место оценят активные пользователи Instagram .

Клаб с ростбифом и милфей

На первый взгляд, «Вкусный центр» по формату ничем не отличается от стандартного заведения быстрого питания: подходишь к раздаче, берешь поднос (на выбор их два — побольше и поменьше), подходишь вместе с ним для выбора блюд.

И в этот момент понимаешь, что отличия действительно есть. Первое, что может выбрать посетитель — это салаты, десерты и закуски. Все они подаются в стеклянных банках с клипсой. Так блюда выглядят красиво и не заветриваются.

Читаем названия: из знакомых «столовских» блюд здесь только оливье с лососем. Далее идут довольно необычные — море на шубе с вакаме, салат с томленными щеками и соленым огурцом. Из десертов и закусок — трайфл черемуховый, клаб с ростбифом, тапас с кальмаром (лист салата с кальмаром, обернутый в рисовую бумагу и дополненный морковным соусом и икрой тобико).

Мы взяли на выбор салат милфей с печеной свеклой. В составе — листья салата, разнообразная зелень, свекла. Дополняют вкус луковый соус, творожный сыр креметте, арахисовая паста, тыквенные и подсолнечные семечки. На десерт — трайфл, внутри которого лежала симпатичная шоколадная пуговка.

Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин

Подходим к основным блюдам. В этот день на первое предлагали рассольник из судака и грибной крем-суп. На горячее — жаркое из тыквы с лососем, каннеллони с киноа, язык на гриле, бифштекс «Мясоруб», судак с картофельным кремом.

Мы выбрали рис с овощами и кальмаром на гриле. Их положили на большую тарелку, сверху полили двумя соусами, зеленым маслом, посыпали жаренными тыквенными и подсолнечными семечками и попкорном из киноа. К блюду мы также взяли черную булочку.

Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин

На вкус все блюда оказались достаточно выдержанными — без лишних привкусов, не передержанными на огне. Соусы отлично добавляли привычным вкусам новые оттенки.

Самое мощное сочетание вкусов получилось в салате — запеченная сладкая свекла изысканно раскрывается в сочетании со сладковатой арахисовой пастой (которую не сразу и признаешь, настолько она там неожиданна), хрустящими семечками и нежным творожным сыром. Салат и зелень уравновешивают всю сладость, расставляя вкусовые акценты. Как итог — вкусные и сытный салат, который можно смело брать в качестве основного блюда.

Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин

По словам директора экспресс-кафе Марины Косихиной, в этом как раз и была идея нового заведения. Упор здесь делали на качество блюд и их вкус.

Марина Косихина,

директор эспресс-кафе «Вкусный центр»:

Мы хотели сделать формат кафе быстрого питания с ресторанными блюдами. Мы самостоятельно готовим не только все блюда, но и соусы, печем хлеб. Это делается для того, чтобы люди не чувствовали, будто пришли в фаст-фуд: у нас хоть и экспресс-кафе, но в то же время здесь можно спокойно насладиться полезной и вкусной едой.

Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин

Все по одной цене

Еще одна идея основателей «Вкусного центра»: ресторанные блюда по «не ресторанным» ценам. Хотя некоторые позиции в меню приходится отдавать чуть ли не по себестоимости.

Так, полноценную порцию пасты с мясом — каннеллони, лазанью и кончиглиони — можно приобрести за 150 рублей. Все салаты обойдутся за 140 рублей, гарниры — за 50 рублей, супы — за 90, мясо и рыба — за 190 и 180 рублей.

Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин

Марина Косихина,

директор эспресс-кафе «Вкусный центр»:

Мы обсудили ценовой вопрос с шеф-поваром, и решили сделать многие блюда по одной цене. Например, когда человек приходит в ресторан, он чаще всего берет на гарнир дешевый картофель. У нас же человек может попробовать разные гарниры, не выбираю между дорогим или дешевым.

Также в стоимость блюда сразу входят все добавки — соусы, зелень, специи. В цену чашки с горячим напитком сразу входит сахар. Поэтому посетителю не придется заниматься подсчетом денег на кассе — хватит ему на кофе с сахаром или только на кофе.

Экспресс-кафе нового формата «Вкусный центр». Дмитрий Лямзин

Марина Косихина,

директор эспресс-кафе «Вкусный центр»:

У нас есть ряд скидочных предложений. С 19:00 до 20:00 у нас действует скидка 30% на все блюда. Утром при покупке круассана или клаб сэндвича кофе в подарок. А в выходные дни скидка 10% для семейных людей с детьми. Чуть позже появится карта почетного гостя.

Уютная атмосфера

Интерьер у экспресс-кафе очень уютный. Дизайн выполнен в спокойных, серых тонах. Всего в зале 88 посадочных мест.

В зале стоят мягкие диваны с высокими спинками. Из окон открывается вид на город, правда, для сидящих он несколько скрыт из-за террасы, находящейся прямо за окнами. Для детей обустроена игровая комната с игрушечной кухней.

«Вкусный центр» — это зона без Wi-Fi, чтобы люди меньше сидели в телефоне, а больше общались и наслаждались едой. Хотя поход в кафе вряд ли закончится без фуд-снимка для Instagram.

То, что здесь можно сделать пост, который соберет множество лайков, доказывают сами владельцы «Вкусного центра» — аппетитные фотографии можно посмотреть в их профиле в социальной сети.