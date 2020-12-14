Миллиардные инвестиции и технологическое перевооружение. Как изменилась промышленность Алтайского края в 2020 году

Уходящий 2020 год, несмотря на все проблемы, связанные с пандемией коронавируса, отметился в Алтайском крае серьезными достижениями в реальном секторе производства. Ряд ключевых предприятий региона реализовали масштабные инвестпроекты.

Так, в сентябре 2020 года при участии губернатора Виктора Томенко состоялся торжественный запуск новой технологической линии — трамбования угольной шихты — на КБ5 АО «Алтай-Кокс». Производственная мощность модернизированной коксовой батареи составляет 1,1 млн тонн кокса в год.

Сроки реализации проекта, инвестором которого является ПАО «НЛМК», составили два года, а стоимость проекта — 4,8 млрд рублей.

Если говорить об экономическом эффекте данного проекта, то это снижение себестоимости кокса; повышение эффективности технологического процесса от входящего угля на «Алтай-Коксе» до получения готового чугуна в доменном производстве «НЛМК», рост налоговых отчислений.

Также нельзя не отметить экологичность нового комплекса, оснащенного современной системой сбора и очистки дыма и отходящих газов.

ОАО «Алтай-Кокс» Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Еще одно крупнейшее предприятие в лице АО «Сибирь-Полиметаллы» в настоящее время осуществляет реализацию инвестиционного проекта «Освоение Корбалихинского месторождения полиметаллических руд».

Выход на проектную мощность по добыче руды до 1,5 тыс. тонн в год планируется на 2025 год. Общая стоимость проекта превышает 18 млдр рублей, из которых уже профинансировано 9,9 млрд рублей.

В текущем году Минпромэнерго Алтайского края заключило с предприятием соглашение о реализации данного инвестиционного проекта с целью оказания ему государственной поддержки посредством субсидирования части затрат на приобретаемое оборудование и компенсации затрат по налогу на имущество.

АО «Сибирь-Полиметаллы». Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края. АО «Сибирь-Полиметаллы». Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Алтайский фармацевтический гигант в лице ЗАО «Эвалар» в сентябре 2020 года ввел в эксплуатацию технологическую линию по производству медицинских масок.

Этим предприятием в проект на закупку необходимого оборудования, его монтаж и наладку было вложено более 11,1 млн рублей. Производительность линии — до 800 тыс. штук масок в месяц.

В ноябре текущего года объем производства составил более 500 тыс. штук, исходя из потребности в заказах. Изготавливаемые медицинские маски поставляются в собственную аптечную сеть, а также оптовым потребителям, как на территории Сибирского федерального округа, так и в Центральную Россию.

ЗАО «Эвалар». Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края. ЗАО «Эвалар». Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Большая работа в этом году была проделана и в энергетическом комплексе. Так, алтайским филиалом АО «Сибирская генерирующая компания» продолжается реализация инвестиционных проектов на территории Барнаула.

В соответствии с заключенным Концессионным соглашением № 1 в краевой столице выполнена перекладка 3,7 км внутриквартальных тепловых сетей на 15 участках.

Также СГК провела техническое перевооружение семи центральных тепловых подстанцией и выполнила реконструкцию строительной части зданий 6-ти ЦТП.

Объем инвестиций в данном случае составил 208,9 млн. рублей.

В рамках «Ценовой зоны» энергетиками выполнена перекладка 3,7 км магистральных сетей и реконструкция 10,2 км внутриквартальных сетей.

Ремонтные работы. ООО «Сибирская генерирующая компания». Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Также выполнено техническое перевооружение 40 ЦТП. Объем инвестиций — 637,8 млн. Рублей.

Администрацией Бийска совместно с Алтайским филиалом СГК в августе текущего года было направлено обращение в Минэнерго России об установлении ценовой зоны теплоснабжения на территории наукограда.

К настоящему времени получено положительное решение Минэнерго и Минстроя России. В данный момент проект распоряжения об установлении ценовой зоны проходит процедуру согласования в федеральном правительстве.

Барнаульская ТЭЦ-2 СГК подтвердила увеличение мощности. Фото: ООО «Сибирская генерирующая компания».

Важно отметить, что министерством промышленности и энергетики Алтайского края в этом году был проработан вопрос по предоставлению с 2021 года новой меры государственной поддержки по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировок руководителей и специалистов предприятий промышленного и энергетического комплексов с ежегодным финансированием в 5 млн рублей.

Также 2020 год стал показательным с той точки зрения, что в 2020 году в Алтайском крае впервые были вручены премии в сфере промышленности имени Геннадия Викторовича Саковича.

Эта премия была учреждена губернатором Алтайского края Виктором Томенко по инициативе Союза промышленников и Регионального объединения работодателей Алтайского края.