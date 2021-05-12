Миллиардную партию сырка «Дружба» выпустил столичный завод

Рецептура сыра разработана еще в 1960 году.

«Дружбу» и другую продукцию «Карата» до сих пор закупают республики бывшего СССР. В ближайшее время предприятие рассчитывает нарастить долю экспорта и выйти на рынки Грузии, Таджикистана и Монголии.

Заводу «Карат» присвоили статус промышленного комплекса, сообщает ТАСС. Предприятию снизили ставку налога на прибыль до 12,5%.

В мае заводу присвоен статус промышленного комплекса, что дает предприятию право на существенные льготы, среди которых снижение налога на прибыль и имущество, земельного налога, пишет bfm.ru.