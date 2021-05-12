12 мая
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Миллиардную партию сырка «Дружба» выпустил столичный завод

Миллиардную партию сырка «Дружба» выпустил московский завод «Карат», сообщает «Интерфакс».

Завод плавленых сыров.
Завод плавленых сыров.
Олег Богданов

Рецептура сыра разработана еще в 1960 году.

«Дружбу» и другую продукцию «Карата» до сих пор закупают республики бывшего СССР. В ближайшее время предприятие рассчитывает нарастить долю экспорта и выйти на рынки Грузии, Таджикистана и Монголии.

Заводу «Карат» присвоили статус промышленного комплекса, сообщает ТАСС. Предприятию снизили ставку налога на прибыль до 12,5%.

В мае заводу присвоен статус промышленного комплекса, что дает предприятию право на существенные льготы, среди которых снижение налога на прибыль и имущество, земельного налога, пишет bfm.ru.

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