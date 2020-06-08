Добиться, провести и отчитаться: барнаулец рассказал, как можно получить хорошую грантовую поддержку от государства

«Не врать и не бояться!» — такой девиз следует преследовать тем, кто хочет получить государственный грант на свои нужды. В ситуации с коронавирусом подобная господдержка может стать хорошим финансовым «костылем» для начинающих предпринимателей или организаторов мероприятий. Как грамотно «приманить» гранты и почему иногда нужно быть наглым, Altapress.ru рассказал специалист по жанрам творчества ЦТиДОиС АлтГУ Кирилл Скобелин. В прошлом году он принял участие в реализации проектов общей стоимостью почти 1 млн рублей.

О первом гранте

— В Алтайском госуниверситете я не только занимаю должность специалиста по жанрам творчества, но и руковожу театральной мастерской Homo Artisticus, которую основал шесть лет назад. Поэтому все проекты, которые я пишу сам или принимаю участие, касаются театра. Всего мне удалось поучаствовать в реализации пяти грантов.

Самый первый мы получили на проведение театрального фестиваля «Облепиха» в 2016 году. У вуза в конце года оставались некоторые средства, которые раздавали в виде грантов — любой студент мог прийти со своей идеей и получить деньги на реализацию.

Я пришел с «Облепихой». Мы хотели создать идеальное театральное мероприятие для любителей, учитывая недостатки тех фестивалей, в которых сами принимали участие. Нам дали 60 тыс. рублей.

В прошлом году на проведение трех мероприятий — театрального проекта «Истории одной земли», который мы возили по городам Алтайского края — фестиваля «Облепиха» и театральной палитры «Золото Алтая» — федеральное агентство Росмолодежь выделило почти миллион рублей. Последний планируем провести осенью.

Какие бывают гранты

— Гранты бывают региональными — губернаторские или от любого министерства, есть от агентства по делам молодежи для людей младше 35 лет, есть президентские.

Из всех них заработать позволяет только последний. В смете президентского гранта можно прописывать зарплату всем участникам заявленного проекта.

Другие виды грантов никак не повлияют на ваше благосостояние. Если вы, конечно, не начинающий предприниматель, который вкладывает грант в развитие своего дела.

Как получить грант

— Нужно понимать, что деньги охотнее дают в основном на что-то новое, кто еще никогда и ничего подобного не делал. Второй раз на свой проект грант вы, скорее всего, не получите — скажут «Ищите спонсоров».

Проект, в идеале, должен решать вашу личную проблему, которая по-настоящему волнует, «болит». Если вы напишите грант по вопросу, который вас никак не касается — скорее всего, денег вам не дадут.

Например, на одном из московских форумов, где я был, девушка попросила денег на реализацию проекта по оказанию психологической помощи в школах. Когда она сама была ученицей, в ее учебном заведении был плохой психолог, который почти не занимался с детьми. Поэтому можно сказать, что она решила прошлую личную проблему, но не локально, а в более масштабном формате.

Или наш пример со спектаклем «Истории одной земли». Мы в какой-то момент поняли, что показываем постановки только в пределах Барнаула. А хотелось, чтобы их посмотрели и в других городах края.

Потом стали расширять мысль — так возникла идея о постановке в этом проекте алтайских авторов. Потому что в нашем крае знают только произведения Василия Шукшина. А вот, допустим, книги Шишкова, в честь которого названа самая большая библиотека региона, мало кто читал. В этом и заключалась уникальность проекта.

Самая большая сложность в получении гранта

— Если вы хотите получить грант, вашей основной чертой характера должна быть усидчивость. Потому что заявку нужно расписать максимально подробно. Это дело не одного дня и даже не недели.

Советую составить план и понемногу, но ежедневно, выполнять его. Не пытайтесь сесть и за один день расписать все. А еще лучше — найдите помощников в этом деле.

Самое интересное на этом этапе — это составление сметы. Не бойтесь просить много, вас не должны пугать нули в полученной сумме. Если вы действительно подсчитали, что для хорошего и качественного проведения вашего «парада котят» нужно больше миллиона рублей — столько и пишите. Те, кто выдают гранты, сами урежут лишнее, если лишнее есть.

При этом каждый пункт в смете должен быть оправдан. Если вам нужен простой ноутбук, то не надо писать, что вам необходим MacBook Apple. Подобные запросы очень раздражают тех, кто рассматривает заявки, ваши шансы на получение денег резко сократятся.

Хотя был случай, когда выделили деньги и на MacBook. Его попросил парень, который хотел провести фестиваль для детей по 3D-принтингу. А в то время программное обеспечение для таких принтеров было только на «яблоке».

Как найти подходящий грант

— Гранты есть на любые цели. Их список можно найти в группе ВКонтакте. Или просто забить в поисковике.

Если на ваш проект дает деньги только Федеральное агентство по делам молодежи, а вам уже больше 35 лет, то вполне можно найти более молодого единомышленника и реализовать идею вместе с ним.

Гранты дают также на всевозможных форумах. Самый известный у нас — это АТР. Есть крымская «Таврида» — там собираются представители творческих профессий, есть «Байкал» — для тех, кто интересуется политикой и так далее.

Чтобы попасть на форум, нужно просто написать заявку. При этом у вас уже должна быть готова концепция проекта, сформулирована идея. Без нее на форумы попасть стало сложнее — потому что многие стали приезжать не чтобы выиграть грант на реализацию своей идеи, а просто отдохнуть и весело провести время. Таких «халявщиков» сейчас контролируют.

Участие и проживание на форумах — бесплатное. Нужно оплатить только дорогу. Как правило, такие расходы покрывает организация, от которой вы командированы или же региональный комитет по молодежной политике.

Как правильно отчитаться по грантам

— После того, как заявка одобрена, вам пришлют огромную кипу документов, которые нужно заполнить. Лучше, если вам кто-нибудь в этом деле поможет.

Только после того, как вы заполните необходимые бумаги, вам перечислят деньги — либо на счет физического лица, либо на счет организации, которую вы представляете.

После реализации гранта вас будет ждать еще один «круг ада» — это строгие отчеты со всеми чеками.

В идеале лучше делать это по заранее расписанной смете. Но ситуации бывают разные. Например, вы закладываете транспортные расходы, а потом находите человека, который согласился вас бесплатно подвезти.

Люди, которые занимаются распределением грантов, советуют не возвращать сэкономленные деньги, а потратить их на что-нибудь еще — например, на покупку дополнительных подарков для участников проекта. Для этого обязательно нужно составить новый документ с обоснованием других путей использования средств.

И не пытайтесь «отмыть» приобретенные деньги! Все аферы очень быстро вскрываются, заводятся уголовные дела, а человек попадает в «черный список» и больше никогда не сможет претендовать на гранты.

Нам рассказывали об одной девушке, которой дали средства на проведение детского конкурса, а она на них уехала в Чехию — думала, что ее там не будут искать. Но нашли, вернули и сейчас ведется судебная тяжба.

О чем еще рассказал собеседник

— Мы постоянно грезим позвать на «Облепиху» какую-нибудь звезду. И вот однажды нам пришла мысль позвонить актеру Константину Райкину.

Набираю в «Сатирикон». Спрашивают: «Вам кого?». Отвечаю, что хотим позвать Константина Аркадьевича на наш фестиваль. Секретарь говорит: «Перевожу на Райкина».

Я, честно говоря, даже растерялся! Не думал, что вот так просто можно дозвониться до знаменитости такого масштаба. Константин Аркадьевич Райкин поднимает трубку, говорит: «Что у вас?». Я ему говорю — да вот с Барнаула беспокоят, у нас тут любительский фестиваль… Он выслушал, попросил прислать информацию на почту. Конечно, мы после не получили ни ответа ни привета.

На «Тавриде» мы поймали звезду сериала «Не родись красивой» Григория Антипенко и тоже предложили приехать на «Облепиху». Он сказал, что обожает любительские фестивали, сам занимался в детской театральной студии. Посмотрим, может и приедет.

Еще нам удалось позвать звезду интернета Антона Лапенко — передали приглашение на фестиваль через алтайского КВНщика, который работает на телеканале СТС. Конечно, Лапенко сейчас нарасхват, поэтому согласился приехать только при наличии хорошего гонорара. Думаю, барнаульскими расценками мы вряд ли его привлечем.

А вообще мечтаем, чтобы к нам приехал Тимофей Трибунцев, Константин Хабенский, Сергей Бурунов… Думаем, наши желания когда-нибудь сбудутся.