Миллионы компьютеров и смартфонов лишат доступа к сети

Миллионы устройств, работающих на операционных системах Android, iOS и Windows, могут лишиться доступа к интернету, сообщил эксперт в области информационной безопасности Скотт Хелме.

Причиной этой проблемы станет истекающий срок действия цифрового сертификата для шифрования соединений смартфонов и компьютеров с глобальной сетью.

Некоторые компьютеры и смартфоны могут лишиться доступа к сети уже 30 сентября.

Именно в этот день истечет срок действия корневого сертификата IdentTrust DST Root CA X3, выпущенного некоммерческой организацией Let’s Encrypt. Сертификат отвечает за шифрование соединений между конечными устройствами и интернетом.

В первую очередь проблемы ждут устройства, которые не получают регулярных обновлений программного обеспечения, и смартфоны с устаревшими версиями операционной системы и ПО, пишет Lenta.ru. В частности, это, по словам Хелме, коснется пользователей iOS 10 и macOS 10.12.0 и более старых версий, Windows XP с Service Pack 3, а также, в зависимости от конкретных версий, PlayStations 3 и 4, Nintendo 3DS, Ubuntu Java 8 и других.

Во время презентации новой Windows 11 компания Microsoft выдвинула довольно жесткие требования для обновления системы: двухъядерный процессор, минимум 64 Гб свободного дискового пространства, 4 Гб оперативной памяти и установленный криптографический чип TPM не ниже версии 1.2, пишет ixbt.com.