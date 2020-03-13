Мыло как средство ухода для кожи

Многим известно, что мыло сушит кожу и приводит к обезвоживанию эпителия. Особенно это касается чувствительной кожи. Обычное мыло может смывать с кожного покрова жировую оболочку, что приводит к пересушиванию и шелушению. Учитывая это, производители решили создать новые разновидности гигиенических средств, которые подойдут для любой кожи.

Выбирайте средства для своего типа кожи

Покупая мыло для нежной кожи, обратите внимание на ингредиенты, которые в нем содержатся. Любой производитель знает, что природное мыло получилось от смешения воды с жиром и при добавлении небольшого количества золы. Сегодня косметические компании применяют в основном растительные жиры. Чтобы смягчить воздействие щелочи, в состав добавляют различные компоненты, которые предохраняют нежную кожу от иссушения. Нейтрализовать щелочь могут эфирные масла, вазелин, глицерин, растительные экстракты и другие компоненты.

Для чувствительной кожи самым подходящим является детское мыло. В нем присутствует минимальное количество вредных добавок. Оно лишено химических красителей и синтетических отдушек, поэтому не раздражает кожу. Детское мыло, как правило, гипоаллергенно, содержит множество витаминов, ценных масел, экстракты лекарственных растений и т. д. Эти ингредиенты оказывают ранозаживляющее воздействие, а также являются антисептиками. Детским мылом можно пользоваться ежедневно, не боясь пересушить эпителий.

Крем-мыло также подойдет для нежной кожи. Оно бережно очищает кожный покров и напитывает его ценными веществами. Кремообразное мыло препятствует пересушиванию кожи и обеспечивает ее оптимальным уходом. Обычно обогащено витаминами, натуральными маслами, растительными экстрактами и другими полезными ингредиентами. Благодаря крем-мылу кожа становится бархатистой и очень мягкой.

Оригинальные новинки для ценителей

Еще одним эффективным средством является грязевое мыло. В нем содержится множество минералов и экстрактов водорослей. Такое мыло имеет темный оттенок и минеральный аромат. Благодаря грязям регулируется работа желез, нормализующая выделение жира. Средство устраняет различные воспаления и восстанавливает упругость кожи. Мыло прекрасно восстанавливает гидролипидный баланс кожного покрова. В нем содержатся активные компоненты, усиливающие кровоток у поверхности кожи. В связи с этим улучшается питание эпителия, что делает кожу гладкой и ухоженной.

Для слишком проблемной кожи косметические компании разработали специальное глицериновое мыло. Это средство настолько щадящее, что им можно заменить гель, предназначенный для душа. Глицерин максимально увлажняет эпителий, а также, словно магнит, притягивает воду. Благодаря глицерину молекулы воды удерживаются на поверхности кожного покрова и создают влагосберегающую защиту в виде пленки. В глицериновом мыле присутствует множество антиоксидантов, которые препятствуют появлению морщинок. Средство хорошо залечивает микротрещины и разглаживает кожу.