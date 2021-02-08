Минэнерго: отклонений в тарифах на электроэнергию не выявлено

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями», — цитирует Сниккарса пресс-служба ведомства.
Хотя тарифы на оптовом рынке элетроэнергии и мощности России (ОРЭМ) выросли, никаких отклонений роста розничных цен на электроэнергию не выявлено, подчеркнул эксперт.
Сниккарс обратил внимание на то, что по итогам 2020 года рост цены оптового рынка произошел в рамках инфляции. По его словам, оптовые цены на электроэнергию «с хорошим запасом» уложились в фактические показатели инфляции, пишет News.ru.
Оптовые цены на электроэнергию достигли своего потолка в 2020 году. Спрос на нее при этом рухнул до самых низких значений за последние 10 лет.