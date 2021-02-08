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Минэнерго: отклонений в тарифах на электроэнергию не выявлено

Отклонений в тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики не выявлено, поскольку оптовая цена на них не влияет, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс.

ЛЭП.
ЛЭП.
Архив компании «Россети Сибирь»

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями», — цитирует Сниккарса пресс-служба ведомства.

Хотя тарифы на оптовом рынке элетроэнергии и мощности России (ОРЭМ) выросли, никаких отклонений роста розничных цен на электроэнергию не выявлено, подчеркнул эксперт.

Сниккарс обратил внимание на то, что по итогам 2020 года рост цены оптового рынка произошел в рамках инфляции. По его словам, оптовые цены на электроэнергию «с хорошим запасом» уложились в фактические показатели инфляции, пишет News.ru.

Оптовые цены на электроэнергию достигли своего потолка в 2020 году. Спрос на нее при этом рухнул до самых низких значений за последние 10 лет.

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