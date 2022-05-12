12 мая
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Потребитель

Минэнерго РФ: повреждения ЛЭП — не причина, а следствие лесных пожаров в Сибири

По оценке руководства ведомства, повреждения ЛЭП не могут быть основной причиной лесных пожаров.

ЛЭП.
ЛЭП.
Михаил Хаустов

Комментарий с отсылкой на ТАСС размещен в телеграм-канале Минэнерго РФ.

«При скорости ветра более 20 м в секунду электросеть 0,4, 6−10 кВ не может работать штатно, то есть, без повреждения проводов, опор и изоляторов. Эти случаи не являются основной причиной возникновения очагов пожаров. Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики. Любое короткое замыкание на линии автоматически выявляется и ликвидируется в срок не более одной секунды посредством отключения линии. Этот механизм, в том числе, призван обеспечить и пожарную безопасность энергообъектов», — отметили в министерстве.

В Минэнерго РФ также отметили, что начиная с марта — апреля объекты энергетики переходят на функционирование в режиме повышенной готовности в связи прохождением пожароопасного периода. В рамках подготовки к работе в таких условиях энергетики проводят комплекс технологических и организационных мероприятий, направленных на минимизацию воздействия лесных и техногенных пожаров на объекты ТЭК.

По данным Минэнерго режим повышенной пожарной опасности действовал на большей части территории Урала и Сибири уже с 14 апреля 2022 года. За данный период было зафиксировано более 350 случаев воздействия возгораний на сети энергоснабжения. Ситуация осложнилась 6 и 7 мая, когда на территориях Красноярского края, Кемеровской, Омской, Курганской, Иркутской областей наблюдался ураганный ветер, число возгораний кратно возросло, а сетевой комплекс работал в сверхнормативных условиях.

Перебои в энергоснабжении потребителей были связаны как с повреждением линий электропередачи в результате воздействия пожаров, так и с превентивными отключениями по заявкам МЧС, для того, чтобы обеспечить безопасную работу специалистов, привлекаемых для их тушения.

В ведомстве подчеркнули, что при выяснении причин пожаров в каждом отдельном случае необходимо дождаться результатов соответствующего технического расследования, и в первую очередь определить причину и следствие. Так, упавший на землю провод ЛЭП является следствием повреждения деревянной опоры в результате низового пожара сухой травы, а большинство повреждений, выявляемых при осмотре воздушных линий, свидетельствуют, что опоры, изоляторы, провод вышли из строя в результате внешнего воздействия пожара, возникшего за пределами охранной зоны линии.

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