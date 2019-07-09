Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

80% минеральной воды в России оказались контрафактом

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%, пишет Интерфакс.

Вода. Жара.
Вода. Жара.
СС0

Такое заявление Матвиенко сделала 8 июля в Ставрополье в ходе совещания с властями региона.

Валентина Матвиенко,
спикер Совета Федерации:

На полках еще много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию. Мы эту тему держим на слуху и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом.

Матвиенко напомнила, что Роспатент уже наказал 30 компаний, выпускающих «Ессентуки», но при этом не добывающих эту воду в источниках Ессентуков.

Она также сообщила, что готовится решение о маркировке воды, чтобы та строго соответствовала источнику, из которого, как следует из этикетки, она произведена, пишет РИА Новости. Сейчас, по словам спикера, на полках российских магазинов зачастую стоит вода «непонятного происхождения и качества — якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода».

По ее мнению, чтобы сохранить соответствующие природные богатства, нужны большие инвестиции и забота об экологии. Матвиенко призвала пресекать все попытки «нажиться» на брендах кавказских минеральных вод.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость