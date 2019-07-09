80% минеральной воды в России оказались контрафактом

Такое заявление Матвиенко сделала 8 июля в Ставрополье в ходе совещания с властями региона.
Валентина Матвиенко,
спикер Совета Федерации:
На полках еще много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию. Мы эту тему держим на слуху и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом.
Матвиенко напомнила, что Роспатент уже наказал 30 компаний, выпускающих «Ессентуки», но при этом не добывающих эту воду в источниках Ессентуков.
Она также сообщила, что готовится решение о маркировке воды, чтобы та строго соответствовала источнику, из которого, как следует из этикетки, она произведена, пишет РИА Новости. Сейчас, по словам спикера, на полках российских магазинов зачастую стоит вода «непонятного происхождения и качества — якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода».
По ее мнению, чтобы сохранить соответствующие природные богатства, нужны большие инвестиции и забота об экологии. Матвиенко призвала пресекать все попытки «нажиться» на брендах кавказских минеральных вод.