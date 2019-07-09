80% минеральной воды в России оказались контрафактом

Такое заявление Матвиенко сделала 8 июля в Ставрополье в ходе совещания с властями региона.

На полках еще много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию. Мы эту тему держим на слуху и уже принимаются необходимые меры на этот счет, в том числе по борьбе с контрафактом.