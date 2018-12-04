Минфин не поддержал увеличение цены на коньяк перед Новым годом

«Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками — Новым годом и 8 марта», — заявил он.
Сейчас цена на коньяк составляет 371 руб. за 0,5 л. По мнению Сазанова она оправдана и учитывает покупательную способность граждан.
Союз производителей коньяка предложил главе правительства повысить минимальную розничную цену на напиток на 30% — до 493 руб. По мнению производителей, инициатива позволит сократить количество контрафакта.