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Минфин решил упростить возврат денег жертвам мошенников

Минфин работает над механизмом, который упростит взаимодействие банков и правоохранительных органов при мошенничестве, чтобы быстрее вернуть деньги жертвам злоумышленников, рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев, пишет РИА Новости.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

«Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий», — пояснил заместитель министра.

Сейчас обманутый гражданин сначала должен пойти в полицию и написать заявление. После чего возбуждают уголовное дело, и таким образом на расследование уходит несколько месяцев, за которые средства уходят в офшоры или обналичиваются.

Цель механизма — упростить взаимодействие между Центробанком, финансовыми организациями и МВД, чтобы оперативно реагировать на информацию о действиях злоумышленников и «тормозить» деньги, пока их не успели вывести, пишет Lenta.ru.

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