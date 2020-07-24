Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в Алтайский филиал РАНХиГС, остались на уровне 2019 года

В академии продолжается прием документов на все направления подготовки и формы обучения.

Алтайскому филиалу РАНХиГС в этом году выделено 113 бюджетных мест по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. По сравнению с прошлым годом их количество заметно увеличилось. К примеру, бюджетные места выделены на все программы магистратуры, за исключением юриспруденции. Кроме того, Алтайский филиал РАНХиГС предоставил 10 грантов на бесплатное обучение детям медицинских работников, сражающихся с коронавирусом.

В этом году в РАНХиГС приняли решение установить минимальные баллы, необходимые для поступления, на уровне тех, что определил Рособрнадзор.

Таким образом, в 2020 году минимальные тестовые баллы ЕГЭ для подачи документов в Алтайский филиал РАНХиГС следующие:

Предмет / Минимальные баллы

Русский язык — 36

Математика — 27

Обществознание — 42

История — 32

Биология — 36

фото из архива РАНХиГС

Между тем Министерство образования и науки России установило для ряда подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор.

Татьяна Кайгородова,

заместитель директора по учебной работе Алтайского филиала РАНХиГС:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации является ведомственной образовательной организацией, учредитель которой — Правительство РФ. Поэтому академия имеет право самостоятельно устанавливать минимальные пороговые показатели. В этом году они остались на уровне 2019 года.

Подробную информацию о поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС можно получить, обратившись в приемную комиссию по телефонам: 8 (3852) 503−003, 8 (3852) 503−572, WhatsApp +7 (923) 653-11-33 , или на электронную почту select@alt.ranepa.ru.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС