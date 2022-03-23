24 марта
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Потребитель

Министр Мантуров оценил запасы одежды, обуви и бытовой техники в России

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что складских запасов бытовой техники и электроники в России хватит на 1,5−3 месяца, а проблем с одеждой и обувью возникнуть не должно, сообщает РИА «Новости».

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ.
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ.
moscow-post.su.

23 марта президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Мантуров рассказал про запасы электроники.

«Если говорить о товарах длительного пользования, около 90% бытовой техники и электроники, преимущественно зарубежных марок, собирается у нас с разной степенью локализации. Запасы готовых изделий сейчас составляют от полутора до трех месяцев. В части производства импортные компоненты и усложнение логистики, конечно, повышают себестоимость, что, безусловно, транслируется в цену для конечного потребителя. Но имеющиеся у производителей запасы комплектующих на несколько месяцев позволяют несколько сглаживать этот рост. Что касается импорта бытовой техники, основными поставщиками здесь выступают дружественные страны, которые не заинтересованы останавливать свои поставки», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что иностранные компании, осуществляющие сборку на территории РФ, не планируют уходить с российского рынка.

Уход некоторых марок одежды, добавил Мантуров, не означает, что у россиян будут проблемы в покупке одежды. По его словам, сегодня больше тысячи российских брендов одежды, так что россиян скорее ждет выгодное соотношение «цена-качество».

«Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных. Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими, тем более что у потребителей есть свои предпочтения. И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, новые стали появляться сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе», — указал министр.

Мантуров отметил, что Минпромторг не отмечает ажиотажного спроса на одежду и обувь. Он подчеркнул, что министерство намерено всесторонне помогать российским производствам и брендам, специализирующимся на одежде и обуви.

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