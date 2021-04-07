Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка провел рабочую встречу с руководством АО «Сибирь-Полиметаллы»

— В прошлом году между АО «Сибирь-Полиметаллы» и министерством промышленности и энергетики Алтайского края заключено соглашение о реализации инвестпроекта, предусматривающего капитальные вложения в объеме не менее 17 миллиардов рублей в течение трех лет с одной стороны и государственную поддержку в виде субсидирования — с другой, — отмечает генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев. — В настоящее время в рамках реализации инвестпроекта ведется активное строительство новых корпусов Рубцовской обогатительной фабрики и горнодобывающего комплекса Корбалихинского рудника. К 2023 году благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей компания выйдет на стратегическую цель по переработке руды в объеме 1,5 миллиона тонн и увеличит выпуск цинкового концентрата до 200 тысяч тонн в год. Это позволит нарастить производство более чем в 2,5 раза.

Корбалихинский рудник. АО «Сибирь-Полиметаллы»

В ходе визита Вячеслав Химочка посетил Корбалихинский рудник. Министр побывал на площадке, где ведется строительство надшахтного комплекса. В настоящее время здесь завершено возведение скипо-клетьевого ствола, предназначенного для подъема руды и породы на-гора, спуска в шахту и подъема горняков на поверхность. Глубина ствола составляет 1146 метров. Отстроен каркас здания вентиляторно-калориферной установки, смонтированы грузоподъемные механизмы, ведутся работы по бетонированию вертикальной части вентканала. Параллельно осуществляется работа по обустройству и монтажу оборудования подъемной машины № 1.

В процессе осмотра строящихся объектов министр посетил реконструированную котельную, которая в дальнейшем обеспечит выработку тепла для вентиляторно-калориферной установки и зданий производственной площадки, а также побывал на Рубцовской обогатительной фабрике (РОФ), где в рамках инвестпроекта планируется построить 18 объектов.

Рубцовская обогатительная фабрика. АО «Сибирь-Полиметаллы»

В настоящее время на РОФ ведется монтаж металлоконструкций каркаса главного корпуса фабрики, в котором будет сосредоточен основной технологический процесс по измельчению и обогащению руды. Параллельно идет строительство отдельно стоящего сгустителя, предназначенного для обезвоживания концентрата, а также приемного бункера и реагентного корпуса. Обогащение руды будет осуществляться по новой технологии, разработанной одним из ведущих институтов страны в области обогатительного оборудования. Технологический процесс, основанный на применении селективно действующих реагентов, позволит производить извлечение металлов на более высоком уровне.

Встреча включала в себя не только посещение промышленных площадок. В ходе визита Вячеслав Химочка интересовался вопросами дальнейшего развития предприятия, соблюдением противоэпидемических мер, реализацией социальной политики.

Рабочая встреча. АО «Сибирь-Полиметаллы»

Подводя итог рабочей поездки, Вячеслав Химочка отметил: