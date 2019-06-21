Минстрой ответил на сообщение о планах по пересчету цен на отопление

В Минстрое опровергли информацию об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких распространила информацию, что со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи. Основная нагрузка ляжет на собственников квартир с 1-го по 4-й этажи.

«Минстрой России категорически опровергает информацию распространённую „Парламентской газетой“ со ссылкой на депутата Бориса Гладких, как не соответствующую действительности. Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет», — уточнили в ведомстве.

В Минстрое сообщили РБК, что все регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений.