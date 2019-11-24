Минтруд объяснил, как досрочно выйти на пенсию

Если человек потерял работу и не может найти новую, а до пенсии осталось меньше двух лет, то можно обратиться за назначением досрочной пенсии, пишет «Российская газета».

На 1 июля 2019 года таких досрочных пенсионеров в России было только 23,5 тысячи человек. Пенсия назначается не ранее, чем за два года до срока. И только если все предложенные центром занятости вакансии действительно не подходят.

Свое право на досрочную пенсию нужно еще доказать. Прежде всего нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, если же человек трудился на особо опасном, вредном, тяжелом производстве, то он должен выработать необходимый для определенного вида работ стаж.

Решение о безработному пенсии принимается по представлению работника центра занятости. То есть сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

Безработный не должен отказываться от поиска работы, придется рассматривать предложенные варианты, встречаться с потенциальными работодателями, проявлять заинтересованность в работе у них, а если по каким-то причинам вакансия уходит другому, желательно попросить у работодателя объяснение.

Точно нельзя отказываться от работы. И ни в коем случае нельзя отказываться и от обучения по направлению органов службы занятости.

" В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдается предложение о досрочном выходе на пенсию. Если гражданин выразил согласие с этим предложением, он представляет его в территориальное отделение Пенсионного фонда России по месту жительства, которое затем информирует Центр занятости населения о назначении гражданину пенсии", — говорят в Минтруде.