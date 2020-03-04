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Минтруд решил рассылать россиянам уведомления о размерах будущих пенсий

Минтруд России планирует рассылать всем россиянам, достигшим 45 лет, уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
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Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По планам, первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, кто уже получает пенсию.

Частота

Уведомления, как предполагается, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года.

Именно к 45 годам у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости, говорится в сообщении, пишет bfm.ru.

Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией и у них еще есть достаточно времени, чтобы скорректировать выбранную модель формирования пенсионных прав. Например, начать делать добровольные взносы, чтобы обеспечить дополнительную прибавку к основной пенсии, — отмечают в Роструде.

В уведомлении планируется сообщать о примерном размере страховой пенсии по старости, а также условия и порядок приобретения права на нее.

Информация будет направляться в личные кабинеты граждан на сайтах Пенсионного фонда и Едином портале государственных услуг. Те, у кого нет доступа к кабинету, смогут получить соответствующие сведения, обратившись в отделение Пенсионного фонда.

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