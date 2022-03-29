Минцифры порекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов

Почему операторам советуют отказаться от безлимитных тарифов?
Операторам рекомендуют отказаться от безлимитных тарифов из-за неопределенности с поставками телекоммуникационного оборудования.
Планируется, что это поможет исполнить указ президента Владимира Путина «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения» и обеспечит равномерную нагрузку на сеть.
«В условиях внешнего санкционного давления и сокращенной доступности иностранного оборудования сейчас необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», — пояснили в ведомстве.
А операторы уже меняют тарифную политику?
Мобильные операторы уже начали менять тарифную политику из-за падения рубля и санкций.
Операторы «Большой четверки» уже либо закрыли безлимитные тарифы, либо планировали это сделать.
Отмечается, что одна из компаний исключила из тарифных планов бесплатные подписки на музыкальные и киносервисы.
Цифра
На 5% уменьшилось число операторов связи в России за последний год.