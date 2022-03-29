29 марта
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Потребитель

Минцифры порекомендовало операторам отказаться от безлимитных тарифов

Минцифры порекомендовало операторам связи отказаться от безлимитных тарифов, ссылается РБК на письмо главы Минцифры Максута Шадаева.

Семья. Мобильный телефон.
Семья. Мобильный телефон.
СС0.

Почему операторам советуют отказаться от безлимитных тарифов?

Операторам рекомендуют отказаться от безлимитных тарифов из-за неопределенности с поставками телекоммуникационного оборудования.

Планируется, что это поможет исполнить указ президента Владимира Путина «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения» и обеспечит равномерную нагрузку на сеть.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращенной доступности иностранного оборудования сейчас необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», — пояснили в ведомстве.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0

А операторы уже меняют тарифную политику?

Мобильные операторы уже начали менять тарифную политику из-за падения рубля и санкций.
Операторы «Большой четверки» уже либо закрыли безлимитные тарифы, либо планировали это сделать.
Отмечается, что одна из компаний исключила из тарифных планов бесплатные подписки на музыкальные и киносервисы.

Цифра

На 5% уменьшилось число операторов связи в России за последний год.

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