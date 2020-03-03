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Минздрав предложил повесить таблички на больницы об уровне оказания помощи

Минздрав предложил присваивать медучреждениям специальные информационные знаки соответствия определенному уровню новой модели организации оказания медпомощи, сообщает «Российская газета».

Районная больница.
Районная больница.
Дмитрий Лямзин.

Принцип похож на присвоение звезд в гостиничном бизнесе — чем выше знак отличия у больницы, тем лучше в ней уровень комфорта и оснащенности.

Уровни

Всего предлагается разделить медучреждения на три уровня.

Первый — соответствие восьми из 22 критериев оценки, второй — выполнение 15−18 критериев, третий — 19 и более.

Уточнение

Для проведения оценки медорганизаций в каждом регионе создадут специальную комиссию Росздравнадзора. Предполагается, что оценка будет проводиться раз в три года, пишет bfm.ru.

Знак

Сам информационный знак больницы будет выглядеть как логотип с надписью в центре, указывающей уровень соответствия новой модели медорганизации.

В левом нижнем углу — информация о названии организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода.

Специальный знак соответствия будет размещаться у входа в здание, а также на официальном сайте медучреждения, посетители с помощью мобильного устройства смогут проверить достоверность информации.

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