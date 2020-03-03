Минздрав предложил повесить таблички на больницы об уровне оказания помощи

Принцип похож на присвоение звезд в гостиничном бизнесе — чем выше знак отличия у больницы, тем лучше в ней уровень комфорта и оснащенности.

Уровни

Всего предлагается разделить медучреждения на три уровня.

Первый — соответствие восьми из 22 критериев оценки, второй — выполнение 15−18 критериев, третий — 19 и более.

Уточнение

Для проведения оценки медорганизаций в каждом регионе создадут специальную комиссию Росздравнадзора. Предполагается, что оценка будет проводиться раз в три года, пишет bfm.ru.

Знак

Сам информационный знак больницы будет выглядеть как логотип с надписью в центре, указывающей уровень соответствия новой модели медорганизации.

В левом нижнем углу — информация о названии организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода.

Специальный знак соответствия будет размещаться у входа в здание, а также на официальном сайте медучреждения, посетители с помощью мобильного устройства смогут проверить достоверность информации.