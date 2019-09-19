Минздрав разрешил россиянам пить пять дней в неделю, а в Госдуме запретили

Минздрав выпустил рекомендации о безопасных для человека дозах алкоголя — 200 мл вина для женщин и 900 мл пива для мужчин в день. Такое количество можно употреблять пять дней в неделю. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что «этого эксперта» Минздрава надо гнать «драной метлой», сообщила Lenta.ru.

В Минздраве уточнили, что речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин, пишет РИА «Новости».

Стандартной порцией считается 10 граммов чистого алкоголя. Так как напитки бывают разной крепости, то число стандартных порций в полулитре, например, вина и пива, будет различным. Так, в 100 мл 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции, а три стандартных порции алкоголя соответствуют примерно 900 мл пива крепостью 4,5%.

Чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указали эксперты.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — говорится в рекомендациях.

Также существуют такие ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно. Речь идет, к примеру, об управлении автотранспортом, о беременности.

Алкоголь. Бокалы. СС0.

Геннадий Онищенко высказался резко против таких рекомендаций и посоветовал гнать эксперта Минздрава «драной метлой». Он не уточнил, как часто, по его мнению, можно выпивать.

Позже эксперт Минздрава опроверг первоначальную информацию.

Оксана Драпкина,

директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины:

— Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе.

Она уточнила, что изначально речь шла о десятиграммовой порции чистого спирта, которая используется для сравнения крепости напитков. Так, дневная норма потребления алкоголя не имелась в виду.