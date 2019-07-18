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«Мир кубиков» мчится в Барнаул

Уже завтра масштабная интерактивная выставка конструктора откроется именно в твоем городе!

Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Фото предоставлено рекламодателем.

«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры. А также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.

У нас на кубики можно не только смотреть, но и собирать из них свои неповторимые фигуры! Мы сделали для вас много игровых зон, поэтому места и конструктора хватит всем!

Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Фото предоставлено рекламодателем.
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Фото предоставлено рекламодателем.

Взрослым будет не менее интересно! Пока ваш ребенок с восторгом изучает огромные фигуры героев из любимых мультфильмов, вы можете познакомиться с частью современного искусства: 20 великих картин художников, созданных из конструктора!

Жемчужина нашей выставки — копии мировых шедевров! И, конечно, мы оставили частичку их первоначальной истории для вас.

Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Фото предоставлено рекламодателем.
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков».
Фото предоставлено рекламодателем.

У каждой скульптуры вы найдете самые интересные факты ее создания и узнаете, какой смысл вкладывал в нее автор.

Мы распахнем для вас двери в «Мир кубиков», где вас ждет множество удивительных скульптур, картин, мастер-классов, игровых зон, крутых сувениров и новые впечатления!

Ждем вас в ТРЦ Galaxy по адресу: г. Барнаул, пр-т. Строителей, 117

P.S. Осторожно: кубики повсюду!

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