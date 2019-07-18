«Мир кубиков» мчится в Барнаул

Уже завтра масштабная интерактивная выставка конструктора откроется именно в твоем городе!

«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры. А также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.

У нас на кубики можно не только смотреть, но и собирать из них свои неповторимые фигуры! Мы сделали для вас много игровых зон, поэтому места и конструктора хватит всем!

Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков». Фото предоставлено рекламодателем. Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков». Фото предоставлено рекламодателем.

Взрослым будет не менее интересно! Пока ваш ребенок с восторгом изучает огромные фигуры героев из любимых мультфильмов, вы можете познакомиться с частью современного искусства: 20 великих картин художников, созданных из конструктора!

Жемчужина нашей выставки — копии мировых шедевров! И, конечно, мы оставили частичку их первоначальной истории для вас.

Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков». Фото предоставлено рекламодателем. Интерактивная выставка конструктора «Мир кубиков». Фото предоставлено рекламодателем.

У каждой скульптуры вы найдете самые интересные факты ее создания и узнаете, какой смысл вкладывал в нее автор.

Мы распахнем для вас двери в «Мир кубиков», где вас ждет множество удивительных скульптур, картин, мастер-классов, игровых зон, крутых сувениров и новые впечатления!

Ждем вас в ТРЦ Galaxy по адресу: г. Барнаул, пр-т. Строителей, 117

P.S. Осторожно: кубики повсюду!