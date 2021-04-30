Но кафе-закусочная — это не только уютная атмосфера, наполненная интересными деталями эпохи СССР. В «Вобле» готовят невероятно вкусные домашние блюда на любой случай жизни.
Кстати, с 1 по 3 мая заведение дарит всем ценителям еще пол-литра при покупке трех литров любимого напитка.*
Словом, мир, труд, май — наливай! Но и закусывать не забывай. Не забывайте, что в «Вобле» представлено щедрое меню с богатым выбором закусок.
Ждем вас по адресам:
- ул. Балтийская, 44б
- ул. Власихинская, 154а
- ул. Попова, 105а
- ул. Малахова, 67