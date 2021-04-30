«Советская» атмосфера кафе-закусочной «Вобла» как нельзя кстати подходит для предстоящих праздников. Здесь красные дни календаря можно буквально почувствовать на вкус.

Но кафе-закусочная — это не только уютная атмосфера, наполненная интересными деталями эпохи СССР. В «Вобле» готовят невероятно вкусные домашние блюда на любой случай жизни.

Кстати, с 1 по 3 мая заведение дарит всем ценителям еще пол-литра при покупке трех литров любимого напитка.*

Словом, мир, труд, май — наливай! Но и закусывать не забывай. Не забывайте, что в «Вобле» представлено щедрое меню с богатым выбором закусок.

Ждем вас по адресам: ул. Балтийская , 44б

44б ул. Власихинская , 154а

154а ул. Попова , 105а

105а ул. Малахова , 67

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