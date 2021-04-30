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Мир, труд, май — наливай! Кафе-закусочная «Вобла» приготовила много вкусного и со скидкой

«Советская» атмосфера кафе-закусочной «Вобла» как нельзя кстати подходит для предстоящих праздников. Здесь красные дни календаря можно буквально почувствовать на вкус.

Но кафе-закусочная — это не только уютная атмосфера, наполненная интересными деталями эпохи СССР. В «Вобле» готовят невероятно вкусные домашние блюда на любой случай жизни.

Кстати, с 1 по 3 мая заведение дарит всем ценителям еще пол-литра при покупке трех литров любимого напитка.*

Словом, мир, труд, май — наливай! Но и закусывать не забывай. Не забывайте, что в «Вобле» представлено щедрое меню с богатым выбором закусок.

Ждем вас по адресам:

  • ул. Балтийская, 44б
  • ул. Власихинская, 154а
  • ул. Попова, 105а
  • ул. Малахова, 67

*подробнее: Инстаграм, ВКонтакте

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