«Мир удивительных товаров» в Пионере

В отделе «Мир удивительных товаров» вы подберете различные оригинальные подарки на любой вкус и возраст!
Здесь можно найти множество действительно уникальных товаров — 3D ручки, USB микрофоны, самокаты и трициклы и многое другое! Есть вещи, о существовании которых многие и не догадываются! Кружка, которая сама размешивает содержимое, аппарат для удаления косточек из вишни, шоколадные фонтаны!
Так же в отделе представлено множество товаров для детей! Игрушки, наборы для творчества — ваш ребенок обязательно обрадуется такому подарку!
Приходите и убедитесь сами! В магазине «Мир удивительных товаров» есть вещи и подарки на любой случай жизни!
Адрес: Барнаул, Ленина проспект, 102в, 3 этаж
Сайт: pioneermall.ru
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