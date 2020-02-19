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«Мир удивительных товаров» в Пионере

На 3-м этаже торгово-развлекательного центра Пионер расположился отдел, который обязательно нужно посетить, если вы в поисках подарков на предстоящие праздники!

Магазин «Мир удивительных товаров».
Магазин «Мир удивительных товаров».
Фото: ТРЦ "Пионер"

В отделе «Мир удивительных товаров» вы подберете различные оригинальные подарки на любой вкус и возраст!

Здесь можно найти множество действительно уникальных товаров — 3D ручки, USB микрофоны, самокаты и трициклы и многое другое! Есть вещи, о существовании которых многие и не догадываются! Кружка, которая сама размешивает содержимое, аппарат для удаления косточек из вишни, шоколадные фонтаны!

Магазин «Мир удивительных товаров».
Магазин «Мир удивительных товаров».
ТРЦ «Пионер»

Так же в отделе представлено множество товаров для детей! Игрушки, наборы для творчества — ваш ребенок обязательно обрадуется такому подарку!

Приходите и убедитесь сами! В магазине «Мир удивительных товаров» есть вещи и подарки на любой случай жизни!

ТРЦ ПИОНЕР

Адрес: Барнаул, Ленина проспект, 102в, 3 этаж

Сайт: pioneermall.ru

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