«Мир удивительных товаров» в Пионере

На 3-м этаже торгово-развлекательного центра Пионер расположился отдел, который обязательно нужно посетить, если вы в поисках подарков на предстоящие праздники!

В отделе «Мир удивительных товаров» вы подберете различные оригинальные подарки на любой вкус и возраст!

Здесь можно найти множество действительно уникальных товаров — 3D ручки, USB микрофоны, самокаты и трициклы и многое другое! Есть вещи, о существовании которых многие и не догадываются! Кружка, которая сама размешивает содержимое, аппарат для удаления косточек из вишни, шоколадные фонтаны!

Магазин «Мир удивительных товаров». ТРЦ «Пионер»

Так же в отделе представлено множество товаров для детей! Игрушки, наборы для творчества — ваш ребенок обязательно обрадуется такому подарку!

Приходите и убедитесь сами! В магазине «Мир удивительных товаров» есть вещи и подарки на любой случай жизни!