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2 млн. рублей выделено из бюджета Алтайского края на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств

Сегодня, 30 ноября, в Барнаул поступила первая партия духовых инструментов для детских школ искусств.

В Барнаул поступила первая партия духовых инструментов для детских школ искусств.
В Барнаул поступила первая партия духовых инструментов для детских школ искусств.
Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

В 2020 году в целях укрепления материально-технической базы и поддержки творческой деятельности муниципальных детских школ искусств Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию организовал конкурсный отбор заявок детских школ искусств на оснащение музыкальными инструментами.

Конкурс проводился среди детских школ искусств, реализующих дополнительную предпрофессиональную программу «Духовые и ударные инструменты».

Победителями конкурсного отбора стали детская школа искусств № 8 г. Барнаула, детская школа искусств № 1 г. Новоалтайска, детская школа искусств Советского района, Курьинская и Славгородская школы искусств.

Для каждой школы приобретен комплект духовых инструментов, каждый из которых включает флейту, саксофон, две трубы и тенор-тромбон. Средства на приобретение инструментов в размере 2 млн. рублей выделены из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры Алтайского края».

Сегодня поступила первая партия инструментов, оставшиеся доставят в Барнаул до 4 декабря, после чего комплекты инструментов будут переданы в детские школы искусств.

Стоит отметить, что в 2020 году оснащение детских школ искусств Алтайского края новыми инструментами проводилось и в рамках национального проекта «Культура». Благодаря нацпроекту новые инструменты на сумму порядка 52 млн. рублей получили 10 детских школ искусств региона и Алтайский государственный музыкальный колледж.

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