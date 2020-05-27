Мнение эксперта. Как цифровые услуги помогают сохранить бизнес

Алтайские предприниматели переживают сложные времена в связи со сложившейся рыночной ситуацией. Те, кому удалось сохранить свой бизнес, находятся в неустойчивом положении, так как нет чёткого понимания, что будет дальше. Меры по ослаблению режима самоизоляции позволяют некоторым компаниям постепенно возобновлять работу, но все понимают, что «как раньше» ещё долго не будет. Предпринимателям необходимо разработать индивидуальный план дальнейших действий. В конечном итоге, перед алтайским бизнесом стоят два главных вопросам — как сэкономить и где заработать? Внедрение цифровых инструментов для оптимизации расходов — один из возможных вариантов ответа на эти как никогда актуальные вопросы.

— Иван, расскажите, каким образом телеком-решения могут помочь предпринимателям сохранять бизнес? Когда началась самоизоляция, было ощущение, что почти весть бизнес остановился, да и сейчас еще не все сферы бизнеса могут работать в прежнем режиме.

— Самое главное в сложившихся условиях — это возможность оперативно перевести бизнес на дистанционную работу. Некоторым потребовалась организация удаленных рабочих мест дома у сотрудников, чтобы с одной стороны дать им возможность находиться на самоизоляции, и в то же время, не прерывать рабочий процесс. Тем клиентам, которым мы настроили виртуальную частную сеть — VPN — перевести персонал на «удаленку» не составило труда. Сотрудник просто устанавливает у себя на компьютере программу и может подключаться к рабочему компьютеру, пользоваться офисной сетью и приложениями, не выходя из дома. Важно отметить, что при таком способе подключения обеспечивается максимальная защита данных.

Кроме того, с помощью облачной телефонии, наши клиенты легко перевели свои отделы продаж и отделы обслуживания на удаленную работу. При этом, благодаря облачным сервисам, руководители отделов или собственники бизнеса по-прежнему могут контролировать качество работы своих сотрудников. При обнаружении каких-либо ошибок во время общения специалиста с клиентом, у руководителя есть возможность скорректировать его работу, проведя дополнительное обучение или просто сообщив актуальную информацию.

— Как это происходит?

— Всё просто. Звонки записываются и отображаются в личном кабинете с понятным и доступным интерфейсом. Хочу отметить, что для тех клиентов, которые сейчас подключают Облачную АТС от Дом.ru Бизнес, эта опция доступна за 1 рубль в месяц, и такая цена будет действовать до октября. Таким образом мы хотим помочь нашим клиентам, предоставив им актуальные в данный момент функции на тест-драйв в рамках проекта #сохранитьбизнес, чтобы им было легче поддерживать эффективность своего бизнеса.

— Вы сказали «функции». То есть, имеются и другие сервисы, которые могут выручить предпринимателей в текущей экономической ситуации?

— Да, конечно. Мы разработали целый комплекс решений для бизнеса, учитывая обстановку на рынке Алтайского края. Например, статистика звонков позволяет быстро, при этом удаленно, контролировать и анализировать количество обработанных и пропущенных вызовов. То есть помогает не потерять ни одного клиента, а также правильно распределять входящие звонки между сотрудниками, учитывая нагрузку на персонал.

Еще одна важная функция Облачной телефонии — интеграция облачной АТС с CRM-системой — позволяет узнать до поднятия трубки, кто из клиентов звонит в данный момент, увидеть историю переговоров, адресовать звонок на персонального менеджера, то есть максимально качественно вести общение с клиентами. При том, что менеджер находится на «удаленке», он имеет под рукой всю необходимую информацию, поэтому клиент компании не заметит разницы.

Как цифровые услуги помогают сохранить бизнес. АО «ЭР-Телеком Холдинг».

— Что можете предложить, кроме телефонии?

— Становится востребованным и облачное видеонаблюдение, которое позволяет владельцу бизнеса в любой момент времени видеть у себя на смартфоне или компьютере, что происходит в офисе или магазине. Нужен только интернет. Сейчас, пока многие предприниматели вынуждены оставаться дома, и перевели сотрудников на удаленную работу, их склады, магазины, офисы особенно нуждаются в охране и личном контроле. Запись с камер хранится от 3х дней, но ещё удобнее применять пакет функций «Security» для безопасности офиса в отсутствии сотрудников. Умная камера с детектором движения, саботажа и громкого звука сразу сообщит вам, если появился «нежданный гость», если камеру чем-то закрыли и т.д. Если же часть сотрудников остаются работать на местах, то руководитель может приглядывать за ними при помощи модуля контроля активности персонала. Эти сервисы доступны также за 1 рубль в месяц.

— Действительно, полезный и нужный функционал! Ок, а как быть тем, кто не может вести бизнес в привычном режиме?

— В сложившихся обстоятельствах многие предприниматели перешли в онлайн, и это действительно помогло им остаться на плаву, а кому-то даже найти новые ниши. Адаптироваться к сложным условиям было легче тем компаниям, которые уже были активно представлены в интернете. Это лишний раз доказало, что иметь свой сайт или страницу в социальных сетях — важное конкурентное преимущество. Сейчас предприниматели легко и быстро могут сделать сайт сами, без посторонней помощи и дополнительных затрат, и запустить онлайн-продажи. Это не сложно, не требует специального образования, знания программирования и большого количества времени — достаточно воспользоваться конструктором сайтов. Решение позволяет сделать как простой одностаничник, так и интернет-магазин.

— Есть ли какие-то новые разработки, связанные с влиянием новых условий жизни алтайских предпринимателей и необходимостью соблюдать повышенные меры безопасности?

— Да, во-первых, еще в начале апреля «Дом.ru Бизнес» представил комплексное решение по бесконтактному измерению температуры тела в местах массового скопления людей и на предприятиях — тепловизоры. Комплекс может одновременно измерять температуру у 20 человек. На предприятии устанавливают одну или несколько тепловизионных камер с дополнительным оборудованием. Продукт легко интегрируется в систему контроля управления доступом: если температура повышена, турникет не пропустит сотрудника в офис. Система формирует отчеты, которые поступают в отделы по работе с персоналом.

Но главное, что такая система позволяет снизить риск заражений. Здоровье и безопасность людей — главная ценность и для маленькой организации, и для огромного завода.

Еще одно «умное» решение, стало особенно актуально после введения на территории Алтайского края обязательного «масочного» режима — это система контроля применения санитарно-гигиенических масок. Детектор автоматически определяет, есть ли средство защиты на лице. Детектор эффективен в местах скопления людей, на предприятиях, в офисах — везде, где необходимо соблюдать повышенные меры безопасности. На объекте устанавливают камеру с подключенным модулем видеоаналитики, направленную на входящий поток людей и сканирующую их лица. Как только система обнаруживает отсутствие маски на лице, она сообщает руководителю или ответственному за безопасность сотруднику по email или push-уведомлением. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию. Все зафиксированные события сохраняются в журнале, отчеты представлены в личном кабинете. Это решение помогает бизнесу соблюдать требования закона и заботиться о здоровье персонала и посетителей. Комплекс бесконтактного измерения температуры может включать в себя модуль распознавания лиц и средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также очков.

— Спасибо, Иван! Напомню, что на вопросы о телеком-инструментах для бизнеса ответил Иван Можар, директор по работе с корпоративными клиентами барнаульского филиала «Дом.ru Бизнес». Подробнее о предложениях в рамках проекта #сохранитьбизнес читайте на сайте b2b.domru.ru.