Мнение эксперта. Как цифровые услуги помогают сохранить бизнес

— Иван, расскажите, каким образом телеком-решения могут помочь предпринимателям сохранять бизнес? Когда началась самоизоляция, было ощущение, что почти весть бизнес остановился, да и сейчас еще не все сферы бизнеса могут работать в прежнем режиме.
— Самое главное в сложившихся условиях — это возможность оперативно перевести бизнес на дистанционную работу. Некоторым потребовалась организация удаленных рабочих мест дома у сотрудников, чтобы с одной стороны дать им возможность находиться на самоизоляции, и в то же время, не прерывать рабочий процесс. Тем клиентам, которым мы настроили виртуальную частную сеть — VPN — перевести персонал на «удаленку» не составило труда. Сотрудник просто устанавливает у себя на компьютере программу и может подключаться к рабочему компьютеру, пользоваться офисной сетью и приложениями, не выходя из дома. Важно отметить, что при таком способе подключения обеспечивается максимальная защита данных.
Кроме того, с помощью облачной телефонии, наши клиенты легко перевели свои отделы продаж и отделы обслуживания на удаленную работу. При этом, благодаря облачным сервисам, руководители отделов или собственники бизнеса по-прежнему могут контролировать качество работы своих сотрудников. При обнаружении каких-либо ошибок во время общения специалиста с клиентом, у руководителя есть возможность скорректировать его работу, проведя дополнительное обучение или просто сообщив актуальную информацию.
— Как это происходит?
— Всё просто. Звонки записываются и отображаются в личном кабинете с понятным и доступным интерфейсом. Хочу отметить, что для тех клиентов, которые сейчас подключают Облачную АТС от Дом.ru Бизнес, эта опция доступна за 1 рубль в месяц, и такая цена будет действовать до октября. Таким образом мы хотим помочь нашим клиентам, предоставив им актуальные в данный момент функции на тест-драйв в рамках проекта #сохранитьбизнес, чтобы им было легче поддерживать эффективность своего бизнеса.
— Вы сказали «функции». То есть, имеются и другие сервисы, которые могут выручить предпринимателей в текущей экономической ситуации?
— Да, конечно. Мы разработали целый комплекс решений для бизнеса, учитывая обстановку на рынке Алтайского края. Например, статистика звонков позволяет быстро, при этом удаленно, контролировать и анализировать количество обработанных и пропущенных вызовов. То есть помогает не потерять ни одного клиента, а также правильно распределять входящие звонки между сотрудниками, учитывая нагрузку на персонал.
Еще одна важная функция Облачной телефонии — интеграция облачной АТС с CRM-системой — позволяет узнать до поднятия трубки, кто из клиентов звонит в данный момент, увидеть историю переговоров, адресовать звонок на персонального менеджера, то есть максимально качественно вести общение с клиентами. При том, что менеджер находится на «удаленке», он имеет под рукой всю необходимую информацию, поэтому клиент компании не заметит разницы.
— Что можете предложить, кроме телефонии?
— Становится востребованным и облачное видеонаблюдение, которое позволяет владельцу бизнеса в любой момент времени видеть у себя на смартфоне или компьютере, что происходит в офисе или магазине. Нужен только интернет. Сейчас, пока многие предприниматели вынуждены оставаться дома, и перевели сотрудников на удаленную работу, их склады, магазины, офисы особенно нуждаются в охране и личном контроле. Запись с камер хранится от 3х дней, но ещё удобнее применять пакет функций «Security» для безопасности офиса в отсутствии сотрудников. Умная камера с детектором движения, саботажа и громкого звука сразу сообщит вам, если появился «нежданный гость», если камеру чем-то закрыли и т.д. Если же часть сотрудников остаются работать на местах, то руководитель может приглядывать за ними при помощи модуля контроля активности персонала. Эти сервисы доступны также за 1 рубль в месяц.
— Действительно, полезный и нужный функционал! Ок, а как быть тем, кто не может вести бизнес в привычном режиме?
— В сложившихся обстоятельствах многие предприниматели перешли в онлайн, и это действительно помогло им остаться на плаву, а кому-то даже найти новые ниши. Адаптироваться к сложным условиям было легче тем компаниям, которые уже были активно представлены в интернете. Это лишний раз доказало, что иметь свой сайт или страницу в социальных сетях — важное конкурентное преимущество. Сейчас предприниматели легко и быстро могут сделать сайт сами, без посторонней помощи и дополнительных затрат, и запустить онлайн-продажи. Это не сложно, не требует специального образования, знания программирования и большого количества времени — достаточно воспользоваться конструктором сайтов. Решение позволяет сделать как простой одностаничник, так и интернет-магазин.
— Есть ли какие-то новые разработки, связанные с влиянием новых условий жизни алтайских предпринимателей и необходимостью соблюдать повышенные меры безопасности?
— Да, во-первых, еще в начале апреля «Дом.ru Бизнес» представил комплексное решение по бесконтактному измерению температуры тела в местах массового скопления людей и на предприятиях — тепловизоры. Комплекс может одновременно измерять температуру у 20 человек. На предприятии устанавливают одну или несколько тепловизионных камер с дополнительным оборудованием. Продукт легко интегрируется в систему контроля управления доступом: если температура повышена, турникет не пропустит сотрудника в офис. Система формирует отчеты, которые поступают в отделы по работе с персоналом.
Но главное, что такая система позволяет снизить риск заражений. Здоровье и безопасность людей — главная ценность и для маленькой организации, и для огромного завода.
Еще одно «умное» решение, стало особенно актуально после введения на территории Алтайского края обязательного «масочного» режима — это система контроля применения санитарно-гигиенических масок. Детектор автоматически определяет, есть ли средство защиты на лице. Детектор эффективен в местах скопления людей, на предприятиях, в офисах — везде, где необходимо соблюдать повышенные меры безопасности. На объекте устанавливают камеру с подключенным модулем видеоаналитики, направленную на входящий поток людей и сканирующую их лица. Как только система обнаруживает отсутствие маски на лице, она сообщает руководителю или ответственному за безопасность сотруднику по email или push-уведомлением. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию. Все зафиксированные события сохраняются в журнале, отчеты представлены в личном кабинете. Это решение помогает бизнесу соблюдать требования закона и заботиться о здоровье персонала и посетителей. Комплекс бесконтактного измерения температуры может включать в себя модуль распознавания лиц и средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также очков.
— Спасибо, Иван! Напомню, что на вопросы о телеком-инструментах для бизнеса ответил Иван Можар, директор по работе с корпоративными клиентами барнаульского филиала «Дом.ru Бизнес». Подробнее о предложениях в рамках проекта #сохранитьбизнес читайте на сайте b2b.domru.ru.