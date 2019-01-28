Мнение. Когда мы стали гражданскими экстремистами?

Не знаю, с какого времени мы все превратились в экстремистов? Нет, не тех, конечно, маститых, что взрывают дома, государства и общественный порядок, а таких мелких: бытовых, гражданских, потребительских. Когда мы стали качать не лодку (боже упаси), а права?

Андрей Никитин , издатель. Altapress.ru.

Наверное, это где-то сидело в нас и раньше — были же и до этого такие настырные граждане, которых ходили по инстанциям с жалобами, писали в ЦК (или в компетентные органы), боролись с неудобствами. Но теперь, когда у нас появился интернет, мы же стали массово вооружены и опасны.

Вообще, качать права — это нормально. Но иногда мы качаем их так, что неудобно становится другим нам, и те, другие мы, хотят перекачнуть их обратно.

Вот, например, гололёд. Шел ты такой, упал, очнулся — гипс. И начинаешь качать: почему песком не посыпали? Заводишься сам, от тебя начинает весь это негатив литься на знакомых. А они теперь не просто знакомые, а френды и фолловеры. Да еще в какой-то группе состоят в соцсети. Пошли посты и репосты. Заметили журналисты, увидела прокуратура — дали по шапке чиновникам.

Те возьми да засыпь все вокруг песком с солью (ну или просто одним или другим). А тут оттепель. И так каша на тротуаре, а с этой песчано-соляной смесью вообще компот какой-то коричневый получается.

И тащишь ты эту грязь на ногах на работу, домой, в присутствия. И начинаешь в другую сторону качать: почему песком все засыпали? А то еще по весне очнешься — снег растаял, а песок-то по городу ветер носит, в глазки тебе пылит, на зубах скрипит и все ливневки забил. Божечки, да зачем же вы песок сыпали?

Ну это ты ведь уже другой ты, не тот, который зимой стукнулся об лед. И этот другой ты начинает негатив лить на фолловеров и френдов, в группы и так далее по инстанциям.

Или вот идешь ты по городу летом. Жара, деревья все спилены, новые — какие-то чахлые кусты. Что за гадость, кто разрешил пилить? Срочно негатив френдам и фолловерам и дальше.

А тут ветер, ветка старого тополя — бац — и на крышу твоей машины. Да что же вы деревья-то не пилите, аспиды?

Или бывает, упал твой малыш на горке на льду, повредился. А горку ведь песком не посыпать. Но ты начинаешь опять негатив пропускать через себя и других: зачем вообще горку строили? Ты — другой, третий. Суды пошли, чиновников оштрафовали. А на следующий год они уже горок не строят. Зачем? Чтобы опять судиться?

И тогда ты, но уже другой ты, у которого малыш давно оправился и горку требует, начинаешь спрашивать (через тех же фолловеров и френдов и далее через группы-журналистов-прокуратуру): а где горки?

Или: а где пивнушки? Ну это я про того тебя (себя, его), который раньше жаловался, что в доме пивнушка не нужна, а тут вдруг праздник, вечер, алкоголь негде купить, была ведь пивнушка в доме, там вроде как и после девяти вечера внаглую наливали. Но теперь, допустим, запретили пивнушки в домах и после девяти, ты же сам жаловался. Но так это был другой я, а сегодняшнему мне хочется.

Впрочем, с пивнушками это плохой пример. Да и вообще, все примеры плохие. И не экстремисты мы вовсе. А то еще читатели подумают, будто бы я чиновников защитить хочу. Нет, это тот я, что начинал, эту колонку писать хотел, а другой я, который ее заканчивает, не хочет такого сроду. Он вообще сам не знает, чего хочет.