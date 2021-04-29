Многие сливочные сосиски оказались небезопасными

Каждая четвертая марка сливочных сосисок в России производится с нарушениями по безопасности, более высокая цена не всегда свидетельствует о лучшем качестве, говорится в исследовании Роскачества.

Эксперты проверили 20 популярных марок по 145 параметрам.

И обнаружили даже один прямой фальсификат. В сосисках «Великолукского мясокомбината» ДНК крупного рогатого скота (говядина по ГОСТу обязана входить в сливочные сосиски) не обнаружено вовсе, продукт содержит только свинину.

В сосисках «Атрус» найдены клостридии — спорообразующие микроорганизмы, возбудители ботулизма, способные вырабатывать токсины, устойчивые при тепловой обработке.

В сосисках «Ближние горки», «Велком», «Клинский» и «Черкизово» также есть превышение по количеству микроорганизмов, пишет Lenta.ru.

Единственной маркой, которая соответствует всем требованиям законодательства и опережающего стандарта Роскачества, оказались сливочные сосиски «Дымов».