Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» — это «Личный кабинет клиента», который всегда под рукой.
С его помощью можно легко и быстро:
- передать показания счётчика;
- оплатить счета;
- просмотреть баланс лицевого счёта, тарифный план, историю платежей и начислений;
- подписаться на электронную квитанцию;
- добавить лицевые счета старших родственников и оплачивать счета, передавать показания прибора учёта за них.
Приложение доступно для бесплатного скачивания на платформах App Store и Google Play.