Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» — это «Личный кабинет клиента», который всегда под рукой.

С его помощью можно легко и быстро:

передать показания счётчика;

оплатить счета;

просмотреть баланс лицевого счёта , тарифный план , историю платежей и начислений;

тарифный план историю платежей и начислений; подписаться на электронную квитанцию;

добавить лицевые счета старших родственников и оплачивать счета , передавать показания прибора учёта за них.

Приложение доступно для бесплатного скачивания на платформах App Store и Google Play.