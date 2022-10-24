24 октября
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Потребитель

Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» — отличное решение коммунальных забот

Ритм современной жизни вынуждает быть мобильным.

Фото: АЭСбыт

Мобильное приложение «Мой Алтайэнергосбыт» — это «Личный кабинет клиента», который всегда под рукой.

С его помощью можно легко и быстро:

  • передать показания счётчика;
  • оплатить счета;
  • просмотреть баланс лицевого счёта, тарифный план, историю платежей и начислений;
  • подписаться на электронную квитанцию;
  • добавить лицевые счета старших родственников и оплачивать счета, передавать показания прибора учёта за них.

Приложение доступно для бесплатного скачивания на платформах App Store и Google Play.

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