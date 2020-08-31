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Мобильное приложение Открытие Private banking стало лауреатом премии FINAWARD

Открытие Private banking и SafeTech заняли второе место в номинации премии FINAWARD «Сервисное и комиссионное решение». Такую оценку получило первое в России мобильное приложение «Открытие. Акцепт» для удаленного подписания документов (переводы, конверсии, оферты).

Офис банка «Открытие».
Офис банка «Открытие».
Анна Зайкова.

С помощью приложения персональный менеджер банка «Открытие» на основании запроса клиента по любой форме оперативной связи с ним самостоятельно формирует требуемую операцию и запрос на ее подтверждение. Клиент подтверждает его с гарантией целостности и авторства. Такой сервисный подход и интерфейс позволяет избегать длительных согласований в работе с VIP-клиентами и возможных юридических последствий от совершения неакцептованных клиентом действий.

Задачи премии FINAWARD — поиск ярких, инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объекты премии — банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний. Экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли путем закрытого голосования отбирает победителя в каждой номинации. Редакция делового журнала «Банковское обозрение» определяет перечень номинаций и номинантов премии. Она вручается по итогам достижений за прошедший год в 16 номинациях.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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