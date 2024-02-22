Мобильное приложение РВК.Услуги: водоканал в вашем смартфоне

Росводоканал Барнаул напоминает абонентам, что мобильное приложение РВК.Услуги позволяет передавать показания, производить оплату, заказывать услуги для дома, получать оперативную информацию о состоянии лицевого счета и многое другое.

С помощью электронного помощника все опции доступны в несколько кликов. К одному профилю можно привязать несколько лицевых счетов, по каждому сохраняется история платежей и показаний приборов учёта. В случае образования задолженности, приложение напомнит клиенту об этом.

Мобильное приложение — современный канал коммуникаций абонента и водоканала в режиме онлайн, что очень удобно и существенно экономит время. Кроме того, цифровой сервис РВК.Услуги гарантирует безопасность персональных данных абонентов.

Приложение доступно для пользователей смартфонов на базе Android и iOS. РВК.Услуги можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос Росводоканал или Rosvodokanal или скачать приложение по ссылкам на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru.

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